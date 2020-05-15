الغور الشمالي: ارتفاع للحرارة وانقطاع للكهرباء

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من لواء الغور الشمالي خلال اليومين الماضيين، ولساعات طويلة ومتعددة وسط اجواء الموجة الحارة والتي وصلت فيها درجات الحرارة الى 40 مئوية، في مغادرة سكان لمنازلهم، واللجوء الى القنوات المائية المنتشرة في اللواء، وخصوصا قناة الملك عبدالله لتبريد حرارة اجسادهم.

وأكد سكان في منطقة الشيخ حسين وقليعات ووقاص، ان انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الحالي فاقم من مشكلة أهالي اللواء، الذين يعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة، لا يستطعون معها تحمل ارتفاع الحرارة، فيما يعتمدالعديد منهم في علاجهم على بعض الأجهزة التي تعمل على التيار الكهربائي، مثل أجهزة التنفس والأسرة والتى يتم تحريكها كهربائيا لتسهيل حركة المريض، وخصوصا المريض الذي يعاني من تقرحات جسدية في أنحاء متفرقة من جسدة.

وأشار جمال ابو نعاج من سكان منطقة المشارع، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كل يوم و لساعات طويلة، فاقم من وضع المواطنين السيئ وخصوصا الأطفال، الذين دفع انقطاع التيار الكثير منهم إلى التوجه الى قناة الملك عبدالله المجاورة لمنازلهم وممارسة السباحة للتخفيف من تأثير الموجة الحارة على اجسادهم.

وتوقع ابو النعاج ان يفاقم استمرار انقطاع التيار الكهربائي من مشكلة الغرق في القنوات المائية المنتشرة في مناطق اللواء، وخصوصا ان الاطفال يلجؤون الى السباحة دون الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وقال خالد الرياحنة، إن انقطاعات الكهرباء ليست جديدة بالمنطقة، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء عن الأحياء السكنية في مناطق الغور الشمالي مستمر منذ زمن، لكن الحال اصبح معه لا يطاق، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

وطالب شركة الكهرباء بالعمل بشكل سريع على حل المشكلة، من خلال إيجاد محولات كهربائية جديدة تغطي الكثافة السكانية في المنطقة.

إلى ذلك أكد مواطنون من مناطق مختلفة في اللواء، ان الانقطاعات المتكرر والمفاجئة للتيار الكهربائي تسببت بخسائر مالية لهم جراء تسببها بإعطاب الأجهزة الكهربائية وخصوصا الثلاجات، والشاشات التلفزيونية، في ظل الظروف الصعبة التى يعاني منها اهالي اللواء وخصوصا في الوقت الحالي، الذي ارتفعت فية اعداد المتعطلين عن العمل جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن محمد ابو عبطة، إن ضعف التيار الكهربائي سبب معاناة كبيرة لهم، خاصة خلال ساعات النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى توقف المكيفات عن العمل، لافتين إلى أن أهالي المنطقة لا يجدون سوى المكيفات والمراوح للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن ذروتها تصل في اللواء احيانا الى 46 درجة مئوية، مما اثر ذلك سلبا على الاطفال وكبار السن.

واكد أن منطقة الأغوار بأجوائها الحارة تدفع سكانها لاستخدام المكيفات والمبردات، في الوقت الذي لا يستطيعون معه دفع أثمان الكهرباء لارتفاع أسعارها، مبينين أن الغالبية العظمى من أبناء الأغوار يلجؤون إلى الاستجرار غير المشروع للتيار.

وتأتي شكاوى السكان من الانقطاعات هذه، في الوقت الذي عزت فيه شركة توزيع كهرباء وادي الأردن السبب الى الطائرات الورقية، التي يستهوي الأطفال اللعب بها، ما تتسبب بتشابك خطوط الجهد المتوسط الرئيسة.

وقال مدير مكتب شركة توزيع الكهرباء في اللواء غالب النصر، ان لعب الاطفال بالطائرات الورقية يؤدي الى ان يعلق بعضها بخط الجهد المتوسط الرئيسي، الذي يمتد من بلدة وقاص شمالا الى نهاية بلدة المشارع.

وأكد أن كوادر الصيانة عملت على اصلاح الخطوط بسبب تلك الطائرات، التي تتسبب بحدوث تماس كهربائي فيها، داعياً الاهالي الى التعاون مع الشركة في مجال توعية ابنائهم بعدم ممارسة لعب الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء، تجنبا لحدوث الانقطاعات في التيار.