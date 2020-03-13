الغور الشمالي.. “العاصفة” تصيب 5 أشخاص أحدهم أسقطته من فوق سطح منزله

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – تسببت العاصفة التي تؤثر على الأردن فجر اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص في لواء الغور الشمالي.

وفي التفاصيل، أصيب أحد الأشخاص بعدما تسببت الرياح الشديدة بإسقاطه من فوق سطح منزله أثناء محاولته إصلاح الصحن اللاقط (الستلايت)، فيما أصيب آخر وقت لافتة معدنية على رأس.

كما أصيب 3 آخرون إثر سقوط جدار المنزل عليهم بفعل الرياح الشديدة، حيث تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى معاذ في الشونة الشمالية وحالتهم متوسطة.

وتسببت كذلك باقتلاع أعمدة كهرباء واتصالات، وعملت على تطاير البيوت البلاستكية، ناهيك عن قيام الجهات المعنية با إخلاء العديد من المواطنين من منازلهم تحسبًا لوقوع أي من الحوادث.

وطالب المزارعون بعمل جولات تفقدية من الزراعة والاطلاع على الخسائر، التى لحقت بالبيوت البلاستيكية.