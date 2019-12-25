الغور الشمالي: المزارعون يتحرزون من موجات صقيع متوقعة

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – دفعت الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة بالمزارعين في الغور الشمالي، إلى اتخاذ تدابير سريعة لوقاية مزروعاتهم من مخاطر موجات الصقيع المحتملة، بالتزامن مع تحذيرات وزارة الزراعة، تفاديا لأي خسائر مالية قد تلحق بهم، مطالبين سلطة وادي الأردن بإسالة المياه لمزارعهم للمساهمة في حمايتها من الصقيع والرياح الجافة.

ولجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات كبيرة من الجفت البلدي لحرقها بالقرب من المزروعات، خوفا من تعرضها للجفاف، رغم ارتفاع أسعار الجفت والحطب، مشيرين إلى انهم يتخوفون من أن يصيب مزروعاتهم الصقيع.

وطالبت مديرية الزراعة في وادي الأردن المزارعين بتغطية زراعاتهم بالبلاستيك أو الشاش واحكام اغلاقها وريها لزيادة تحملها للبرودة، بالإضافة إلى استخدام التدخين بالزبل العضوي ورشاشات الري لمزارع الموز، وزيادة تسميد البوتاس والتقليل من التسميد النيتروجيني مع الرش بالمبيدات النحاسية، لتعطي صلابة للمجموع الخضري، إضافة إلى تجنب زراعة الخضراوات الحساسة في المناطق المنخفضة.

فيما طالب مزارعون في اللواء مديريات الزراعة المنتشرة في وادي الأردن، ان تساهم معهم بالحد من آثار الصقيع على المزروعات، من خلال المساهمة بشراء كميات من الجفت والحطب والتواصل مع المزارعين من خلال العمل على تقديم النصح والارشاد الزراعي.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، إن القطاع الزراعي يمر بأسوأ أوضاعه بعد تعرضه لـ8 مواسم متتالية من الخسائر الصعبة، جراء الظروف السياسية والاقتصادية بالمنطقة، ناهيك عن الكوارث الطبعية التى لحقت بالقطاع الزراعي واثرت سلبا على المزارعين.

وأكد الخدام أن تدهور القطاع الزراعي حولت 23 ألف مزارع إلى مطلوبين، داعيا الحكومة للحفاظ على المزارع وحماية عائلته من التفكك والوقوع في المشاكل الاجتماعية.

ولفت خدام إلى أن الصادرات الأردنية الزراعية شبه معدومة، وأن التصدير يتم فقط لدول الخليج، مشيراً إلى أن سلسلة الحلقات التسويقية للمنتج الزراعي المحلي تشكل مشكلة كبيرة أمام المزارع الأردني، حيث يباع صندوق خضار بمبلغ نصف دينار فيما يصل سعر الكيلو غرام الواحد منه للمستهلك بحوالي 60 قرشاً.

وأكد الخدام، ان مشكلة القطاع الزراعي قد تحل عن طريق انشاء مصانع في مناطق وادي الأردن، لتمكين المزارعين وخصوصا الحمضيات والبندورة من الاستفادة من انتاجهم الفائض، وحل مشكلة التسويق التي يعانون منها على مر السنوات الماضية.

وأكد المزارع في لواء الغور الشمالي محمد التعمري، انه قام هذا الموسم بزراعة الكوسا والفلفل، مشيرا الى انه يعيش نتيجة ذلك في حالة من القلق والخوف من أن تضربها موجات الصقيع، التي ضربت محصوله العام الماضي، وتسببت له بخسائر مالية كبيرة جدا.

ولا يختلف الحال كثيرا مع المزارع علي الرياحنة، والذي طالب سلطة وادي الأردن بالعمل على إسالة المياه للمزروعات، محملا السلطة مسؤولية أي اضرار في حال عدم استجابتها، لان عدم إسالة المياه يزيد من حدة إصابة المزروعات بالصقيع.

كما طالب وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الحماية للمزارعين، والعمل على تقسيطها جراء كلفتها العالية، وخصوصا الأسمدة، لكي يتمكن صغار المزارعين من الاستمرار في العمل الزراعي.

يذكر ان لواء الغور الشمالي من المناطق التي تشتهر بالزراعة، وخصوصا زراعة الحمضيات، والتي تشكل حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي، فيما يعمل أغلب السكان وخصوصا النسوة في العمل الزراعي كمزارعين.