الغور الشمالي: جمعيات تتحول من توزيع المساعدات إلى التدريب والإنتاج

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – بدأت جمعيات خيرية في لواء الغور الشمالي، بإحداث تغييرات في مسار وطبيعة عملها الخيري والتطوعي، وذلك من خلال التركيز على المشاريع المنتجة والتدريب والتأهيل على الإنتاج، بدلا من توزيع المساعدات العينية والنقدية على الفقراء، وذلك لتمكينهم من مواجهة معضلتي الفقر والبطالة، لا سيما بعد ارتفاعها حتى بين صفوف الشباب في اللواء، وخصوصا بعد جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق العديد من المصالح والمحلات التجارية.

وأكدت رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، أن أغلب الجمعيات والبالغة 50 جمعية، بدأت وضمن عملها الجديد في اللواء، بإقامة مشاريع تنموية، لتشغيل الفقراء وخصوصا السيدات منهم بدلا من توزيع المساعدات عليهن، في نهج وتحول جديد لأسلوب عمل الجمعيات الخيرية، ما يساهم في المحافظة على كرامة الفقراء واغنائهم عن مد أيديهم لسد العوز التي تعاني منه أسرهم.

وأكدت أن نحو 15 سيدة استفادت من الدورة التدريبية في إنتاج المعجنات والمخللات والحلويات، التي عقدتها جمعية تلال المنشية، واستمرت لأربعة أيام.

وقالت الشحيمات، إن الدورة تهدف إلى تدريب سيدات المجتمع المحلي، ضمن الإمكانيات المتاحة لتوفير دخل لأسرهم من خلال مشاريع منزلية مدرة للدخل.

وأشارت، إلى أن اللواء من المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر، وهذا يستدعي المزيد من الجمعيات الخيرية الاهتمام بالمنطقة لخدمة سكانها، مشيرة الى أن الجمعية والتي كانت تختص في تقديم المساعدات، أصبحت تدرب السيدات على إقامة المشاريع المنتجة ضمن الظروف والمعطيات والإمكانيات المتاحة بالمنطقة، لمواجهة تحديات أسرهن الاقتصادية والاعتماد على الذات.

وأضافت الشحيمات، انه بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي giz أطلق في جمعية سيدات تلال المنشية حملة توعوية، تقوم من خلالها مدربات بالتدريب على تأسيس مشاريع عمل مقابل الأجر للمجتمع المحلي، مشيرة الى ان هذه الحملة تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت بأنه يتخلل هذه الحملة محاضرات توعوية وتوزيع الكمامات ومادة الهايجين على المواطنين بالإضافة إلى جولات ميدانية ضمن منطقة بلدية معاذ بن جبل.

وطالبت الشحيمات من الشباب والشابات، ضرورة الانخراط في الدورات التي تعقد في هذه الجمعيات، لمواجهة تحديات أسرهن الاقتصادية.

وأكدت رئيسة جمعية الشيخ حسين فاتن أبوعبطة، إن الجمعيات أصبحت رافدا أساسيا بعملية التنمية الاقتصاديه من خلال انشاء المشاريع المشغلة والمؤهلة، مؤكدة أن شباب المنطقة هم ايضا يتم تدريبهم إضافة إلى الفتيات.

وأشارت الى انه يتم تدريب الشباب على العمل الزراعي كون المنطقة زراعية، فيما يتم تدريب الفتيات على صناعة المأكولات والمطرزات وكيفية العمل على تسويقها.

وأوضحت ان ذلك سيعمل على النهوض بالمجتمع المحلي بدلا من انتظار المساعدة أمام أبواب الجمعيات. وأكدت أبو عبطة، ان الجمعية ستعمل على تحقيق مزيد من الأهداف في المستقبل القريب.

وأكدت المواطنة علياء الدبيس، أن بعض الجمعيات تملك أرصدة بمئات آلاف الدنانير حصلت عليها من جهات داعمة، فيما هي لا تمارس أي عمل خيري، في حين أن تلك الجمعيات الخيرية العاملة على مساعدة الناس بالفعل لا تتلقى الدعم نهائيا، مشيرة إلى أن دور الجمعيات يجب ان يتغير من جمعيات تقوم على توزيع المساعدات، إلى جمعيات تدمج الشابات والشباب بالعمل من خلال تلقي دورات عملية وعلمية.

في ذات الوقت أكدت المتدربة براء البشتاوي، ان الجمعيات التي عملت على تغيير آلية عملها، تمكنت من نشل العديد من العائلات الفقيرة، مشيرا إلى انها تعلمت عملية تصنيع المخللات وكيفية تسويقها، والعمل على بيعها في الأسواق المحلية والمولات.

وقالت البشتاوي إن المبالغ المالية التي تمكنت من الحصول عليها من بيع منتجاتها، مكنتها من سدد رمق العيش وتوفير متطلبات الحياة لاسرتها، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التى يعاني منها أهالي اللواء، لا سيما وان لواء الغور الشمالي يعاني من انتشار الفقر والبطالة بسبب غياب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشغلة للسكان.

يشار إلى ان لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا في المملكة، إذ يعتمد اهالي اللواء على العمل في المجال الزراعي، فيما النصف الآخر بالوظائف الرسمية الاخرى. ويبلغ عدد سكان اللواء حوالي 130 ألف نسمة موزعين على 3 بلديات.