الغور الشمالي.. رجل دفاع مدني يخمد حريق منزل أثناء إجازته



علا عبداللطيف



الغور الشمالي- ساهمت نخوة رجل دفاع مدني في إخماد حريق منزل في بلدة المشارع بلواء الغور الشمالي، رغم انه كان في إجازة، وتصادف مروره من أمام المنزل باندلاع الحريق فيه.

وقال شهود عيان، إن الشرطي في مرتبات دفاع مدني الزرقاء عبدالقادر فرحان، اندفع لحظة مشاهدته الدخان يتصاعد من المنزل، وعمل على فتح الباب، لإخراج من تواجد فيه، قبل أن تمتد النيران الى باقي المنزل، غير ان المنزل كان خال من سكانه.

وأضافوا أن فرحان قام بعدها باستدعاء الدفاع المدني، وعمل على مساعدة زملائه في إخماد الحريق، الذي اتى على محتويات في المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، فيما لم تسجل أي إصابة.

وقال مصدر في دفاع مدني المشارع لـ”الغد”، إن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، بيد أنه اشار إلى أن الدلائل تشير إلى أنه ناتج عن تماس كهربائي.