الغور الشمالي: سكان يطالبون بحملات تعقيم بعد ظهور اصابة “كورونا”

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – طالب سكان في لواء الغور الشمالي بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا أول من أمس في منطقة الكريمة، بضرورة تجديد حملات الرش، والتعقيم لكافة مناطق اللواء.

وأكد سكان، أن البلدية لم تنفذ حملات رش وتعقيم متكررة ولم يتم تجديدها، مؤكدين ضرورة أن تتم حملات الرش والتعقيم على مدار الساعة، وفي مختلف المناطق حرصا على صحة وسلامة السكان، وخاصة في المنشآت التي تقدم الخدمات الأساسية، وتعمل يوميا ويدخلها أعداد كبيرة المواطنين بشكل يومي.

وقال رئيس فريق الاستقصاء الوبائي في اللواء الدكتور فادي أبو قران، إن فريق الاستقصاء الوبائي قام بسحب حوالي 70عينة في بلدة الكريمة من عائلة ومخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أبو قران أن المصاب هو من سكان مدينة إربد ممن خالطوا سائق الشاحنة بمنطقة الخناصري ويمتلك منزلاً آخر ببلدة الكريمة باللواء، تعيش فيه عائلة الزوجة الثانية له، مشيرا الى ان له أبناء بمنازل قريبة من منزله في البلد».

واكد انه وبهدف التأكد من عدم إصابة المخالطين له، قام فريق الاستقصاء بسحب العينات من عائلة المصاب وإخوته وجيرانه ومزارعين مخالطين له في المنطقة.

واكد بأنه سيتم سحب عينات إضافية من عاملات زراعيات يعملن بمزرعة يمتلكها المصاب بمنطقة الكريمة للتأكد من عدم إصابتهن بذلك الفيروس.

وقال المواطن محمد الرياحنة، من سكان اللواء إن حملات الرش والتعقيم يجب أن تستمر ولا تتوقف لحين الانتهاء من الفيروس نهائيا، مؤكدا ضرورة أن يتم تشديد الرقابة الصحية على المؤسسات التي تعمل يوميا على بيع المواد الغذائية الأساسية، ومراقبة مدى التزامهم بقواعد السلامة العامة وخصوصا في الوقت الحالي.

وقال المواطن علي القويسم، ان شهر رمضان والذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في لواء الغور الشمالي، يتطلب تشديد الرقابة، وخاصة على المركبات المتجولة التي تبيع الخضار والفواكه والأدوات المنزلية والحلويات دون توفر أدنى شروط السلامة العامة.

بدوره، أكد رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين، أنه تم تكثيف حملات الرش

والتعقيم يوميا في كافة القرى والمناطق التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنة،

فضلا عن تشديد الرقابة

والتفتيش على مختلف المنشآت المختصة ببيع المواد الغذائية الاساسية في اللواء.

وبين أن حملات الرقابة الصحية على شروط السلامة العامة مستمرة، مشيرا الى ان أي ملاحظة أو شكوى ترد، تقوم فرق البلدية الميدانية بمتابعتها على الفور حرصا على صحة وسلامة المواطنين.