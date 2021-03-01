الغور الشمالي: عشرات الأسر في حي ذراع خان بلا كهرباء أو مياه

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – رغم الموافقة على دخول حي ذراع خان الشمالي في بلدة الشونة الشمالية/ لواء الغور الشمالي التنظيم، التي انتظرها السكان منذ عقود مضت، الا أن السكان ما زالوا يصطدمون بامتناع البلدية عن إعطائهم اذونات أشغال أوموافقة على إيصال الخدمات.

وتعيش عشرات العائلات في المنطقة ظروفا صعبة وقاسية، نتيجة لعدم تمكنهم من ايصال خدمات اساسية الى منازلهم مثل الكهرباء والمياه، بحجة أن منازلهم مقامة على أراض زراعية أو أراضي خزينة.

ويقول المواطن محمد التلاوي من المنطقة ذاتها، إنه مضى سنين عديدة على معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم مع ازدياد الحاجة للخدمات الرئيسية مثل المياه والكهرباء وتنظيم الشوارع.

ويقول ان معاناة عانلاتهم تزداد مع دخول فصل الصيف، اذ انهم يضطرون الى شراء صهاريج مياه على حسابهم الخاص، مما يزيد ذلك تعقيدا في ظروفهم الاقتصادية، بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يعانيها أهالي اللواء في ظل انتشار جائحة كورونا، سيما الاغلاقات وتسريح العمال، والتي رفعت من معدل الفقر والبطالة في المنطقة.

ويوضح خالد البشتاوي، انه وعائلته كانوا يعيشون حياة صعبة جدا ومعاناة قبل بناء منزلهم بالمنطقة، فقاموا بتوفير ما أمكن من نقود وتكبدوا ديونا من أجل ذلك الا أن الحظ العاثر ما يزال يلازمهم لعدم توفر الخدمات الاساسية للمنزل، مبينا أنه تقدم بعدة طلبات للبلدية، وسلطة وادي الاردن للحصول على عدم ممانعة لإيصال الخدمات إلا أنهما رفضا بحجة انه ما زال هناك اجراءات يجب الانتهاء منها، مطالبا الجهات المعنية، بالعمل على التعجيل في توصيل الخدمات الى الحي، سيما عقب صدور قرار يقضي بدخول الحي للتنظيم ضمن مناطق بلدية معاذ بن جبل قبل دخول فصل الصيف.

وقال ان فصل الصيف الحالي مختلف بسبب وجود عشرات من العمال هذا الموسم دون عمل نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، مؤكدا ان صهريج المياه يباع في المنطقة بحوالي 12 الى 15 دينارا وهذا المبلغ فوق طاقة المواطن في اللواء.

واكد البشتاوي، ان هناك العديد من الخدمات والبنية التحتية الأساسية التي يفتقدها الحي، خاصة شبكة مياه الشرب و الطرق، وخاصة ان الطرق الفرعية موجودة على الخرائط فقط.

وأضاف نطالب بلدية معاذ بن جبل، بفتح الطرق الفرعية وتعبيدها بعد أن شملها التنظيم، إضافة إلى بناء عبارة صندوقية على المدخل الرئيسي للحي من جهة شارع الستين، اذ تتعرض منازلهم في كل موسم شتوي الى فيضانات ومداهمة المياه، جراء عدم وجود عبارات صندوقية وغياب الشوارع التنظيمية.

وقال رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، ان البلدية عملت خلال الأعوام الماضية من خلال المجلس البلدي على رفع توصيات ومطالبات بضم حي خان الشمالي إلى منطق البلدية، حتى يتم إيصال كل الخدمات للسكان، مؤكداً أنها تمكنت من الحصول على قرار بذلك والذي سيكون ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية لمدة شهر، وبعد ذلك ستقوم البلدية بفتح الطرق الفرعية وتحسينها.

وقال العبادي، ان البلدية تعمل حالياً على ضم أحياء سكنية في منطقة وقاص إلى التنظيم حتى يتم إيصال كل الخدمات للسكان.

واكد مدير مياه الشونة الشمالية المهندس مالك الرشدان، وجود العشرات من المنازل بلا مياه منذ سنوات نظراً لأنها تقع خارج التنظيم، مبيناً أنه بأمكان الأهالي إحضار الأوراق المطلوبة من مخطط موقع وترسيم وصورة عن القوشان بهدف ايصال الخدمات لهم. مشيرا الى ان العملية هي مسالة وقت فقط ولا يوجد هناك اي عوائق اخرى.

يشار الى ان عدد سكان لواء الغور الشمالي يبلغ حوالي 130 الف نسمه، موزعين على 3 بلديات هي: بلدية معاذ بن جبل وبلدية طبقة فحل، وبلدية شرحبيل بن حسنة.