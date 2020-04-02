الغور الشمالي: مزارعون يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – لجأ مزارعون في لواء الغور الشمالي الى مواقع التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم الخضرية والموسمية كالفول وورق العنب واللوزيات، مع توفير خدمة التوصيل الى المنازل، بهدف تأمين متطلبات اسرهم الضرورية اليومية، لاسيما مع منع توريد المنتوجات الزراعية الى الأسواق المركزية بشكل مباشر والاقتصار على بيعها لتجار التجزئة، الذين يتهمونهم بتبخيس اسعار منتجاتهم وشرائها بأقل من اسعار الكلفة.

وأشار مزارعون الى أن ظروف حظر التجول إلا ساعات محددة، وعدم الخروج من اللواء لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، دفعت البعض من المزارعين خاصة صغار المزارعين الذين لا يملكون المساحات الواسعة الى الاستعانة والترويج لمنتجاتهم عبر تلك مواقع التواصل الاجتماعي، والتى ساهمت بشكل كبير جد في تصريف المنتوجات الخضرية المتكدسة لديهم، ما حقق لهم دخول ساعدتهم في مواجهة الظروف الحالية الصعبة.

وأشار العشريني خالد القويسم، انه استغل مهارته بكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التواصل مع الزبائن، في وقت يفرض فيه ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، بتوفير شروط السلامة العامة في عملية التوصيل من مكان الى آخر، وهو لبس القفازات والكمامات وعدم استخدام السيارة، مشيرا الى انه يعتمد على الدراجات الهوائية في عمليات توصيل الطلبات داخل اللواء. وأضاف القويسم أن والده مزارع صغير يزرع دونمات قليلة من الفول، مشيرا الى ان هذا المنتج موسمه في هذه الايام فقط، وعدم وجود سوق لها دفعهم للتفكير في ايجاد حل وبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة التوصيل الى المنازل من خلال عرض صور المنتج وتحديد سعره.

ويقول انه يطلب من الزبائن تحديد الكمية المطلوبة ووضع العنوان ورقم الهاتف للتواصل، مشيرا الى ان هناك تفاعلا كبيرا جدا من الزبائن وخصوصا النساء.

ويقول المواطن أيسر ابو زينة، إنه في بداية رفع الحظر الجزئي لغايات التسوق بدأت معاناته اليومية أثناء ذهابه سيرا على الاقدام إلى الوسط التجاري للتسوق، وخصوصا انه لا يتوفر وسائط نقل عام، مما حال ذلك من قدرته على الذهاب الى السوق، لاسيما وانه كبير في السن ويعاني من العديد من الأمراض، ويخشى من الاختلاط.

ويضيف انه وجد ضالته بشراء المنتجات الزراعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انه هو الحل لدى الكثير من المواطنين، وخصوصا اولئك الذين تقع منازلهم في المناطق الجبلية ذات الطبيعية الجغرافية الصعبة.

ويشير خالد الخشان،الى أنه ومعه العديد من المزارعين في اللواء، يعانون من ظروف مالية صعبة في الوقت الحالي جراء الظروف التي أحاطت بالمزارع كالكوارث الطبيعية وانتشار فيروس كورونا حالت من قدرة المزارع الحصول على قوته اليومي، مشيرا الى ان الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساعدهم في تصريف بعض منتجاتهم المتكدسة بالمزارع.

ويشير المزارع محمد الدلكي الى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وان كانت تضر بالمزارع الا انها جاءت لتغليب المصلحة العامة والوطنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لافتا الى ان الأسعار الحالية وان كانت لا تعبر عن قيمة المنتج الحقيقية في ظل ارتفاع الطلب، الا انها مرضية لجميع الأطراف.

واوضح ان الظروف الحالية تتطلب منا كمزارعين وابناء مزارعين اجتراح الحلول لمواجهة الظروف الصعبة، مشيرا الى ان ترويج المنتج الزراعي على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر حلا حاليا خصوصا للمنتجات التي بلغت موسمها حاليا. يشار الى ان لواء الغور الشمالي من المناطق الاشد فقرا ، ويبلغ عدد سكان اللواء حوالي 130 الف نسمة موزعين على 3 بلديات هي بلدية شرحبيل بن حسنة، وبلدية معاذ بن جبل وبلدية طبقة فحل. ويعتمد نصف اهالي اللواء في عملهم على العمل في القطاع الزراعي والنصف الآخر في القطاعات المختلفة والمتنوعة.