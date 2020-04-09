الغور الشمالي: معاقون لا يتمكنون من شراء احتياجاتهم سيرا على الأقدام

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- شكا العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الغور الشمالي، من عدم تمكنهم من الحركة بسياراتهم الممنوحة لهم بإعفاء جمركي، لتلبية احتياجاتهم لاسيما وان الكثير منهم غير قادر على السير مشيا على الاقدام.

وقال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عريضة رفعت الى متصرف اللواء وحصلت”الغد”على نسخة منها، ان أصحاب الإعفاءات الطبية نتيجة حالة طبية معينة بحاجة الى قضاء بعض احتياجاتهم الاساسية من السوق، غير انهم لا يستطيعون قضاء احتياجاتهم سيرا على الاقدام، وخصوصا انهم يعانون من العديد من الاعاقات الحركية.

وطالبوا الحكومة السماح لهم بالتحرك بسياراتهم، لو على الأقل يوما بعد يوم خلال الفترة المسموح بها من الساعة 10صباحاً وحتى 6 مساء.

وقالوا ان الطبيعة الجغرافية، والتضاريس في الاغوار مختلفة مما يشكل عائقا كبيرا امام قدرتهم على المشي، مشيرين الى ان استخدامهم السيارات سيقلل من معاناتهم، لكي يتمكن الشخص من احضار مستلزماته من الخضراوات والاحتياجات الاخرى.

وتقول مها علي من منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي، والتى سجلت اعلى نسبة اعاقة في اللواء، انها تعاني من إعاقة حركية وزوجها لديه ايضا اعاقة حركية وهي ام لطفل يبلغ من العمر سنة واحدة، مما يضعهما حظر التجول أمام تحديات صعبة كأسرة”.

وتضيف “زوجي لديه سيارة ذوي احتياجات خاصة، لكنه لا يحمل تصريحا يخوله التحرك بالسيارة، موكدة انها تستعين بالجيران او المارة لشراء مستلزمات اسرتها.

وتقول انها كثيرا ما تتتعرض للاستغلال المادي الذي يفوق قدرتها المالية في ظل الاوضاع الصعبة التي يعاني منها سوق العمل في زمن الكورونا.

وتؤكد اسماء ابو زينة وهي وام لأربعة اطفال من ذوي الاعاقة، في منطقة المشارع أن أطفالها يواجهون عوائق عديدة ومختلفة وخصوصا ان المراكز والجمعيات المختصة بالعناية بهم قد اغلقت، مما حرمهم ذلك التعليم، مؤكدة انها تجد صعوبة في توصيل المعلومة لهم بكفية الوقاية من فيروس كورونا.

وتقول ان اغلب ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مرض عقلي وحركي ولا يمكن السيطرة على تصرفاتهم، مطالبة من الجهات المعنية بالعمل على ايجاد برامج توعوية وارشادية تثقيفية لهؤلاء الاطفال، مشيرة الى ان ذلك يتم من خلال تخصيص قنوات معينة مخصصة لهم تمكنهم من تفادي الخطر.

كما طالبت الام من الحكومة السماح لأصحاب الاعاقات الحركية التنقل بسياراتهم يوما واحدا في الاسبوع لكي يتمكن الاب من شراء الاحتياجات الخاصة بالاطفال، مثل الحليب والفوط الصحية والاغذية الخاصة بهم، خاصة و ان اغلب تلك الطلبات غير متوفرة في مناطقهم.

ووفق تقرير البنك الدولي حول الإعاقات في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الاردن تصل في أدنى تقدير إلى (4 أو 5 في المائة) من عدد السكان، اي ما يعادل 300 الف شخص.

ويصرف صندوق المعونة الوطنية معونات شهرية رمزية تقدر بـ 50 ديناراً لكل معاق، او حسب الإعاقة.

وتعتبر الجهات الرسمية أن المبلغ يساهم في سد جزء من حاجات تلك الأسر، غير أن هذه الأسر ترى أنه لم يعد يكفي لدفع أجرة نقل المعاق إلى أطبائه، مطالبين بضرورة العمل على إشراك الجهات المعنية بحل مشكلة هذه الفئة للتخفيف من الضغوط المالية والنفسية على ذويهم، الذين أصبحوا سجناء بيوتهم خوفا على أبنائهم من التعرض إلى العديد من حوادث السير أو تفشي المرض بينهم لعدم إدراكهم لما يدور حولهم.