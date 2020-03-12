السلايدر الرئيسيالكركمحافظات

الغور الصافي.. إجلاء أكثر من 200 لاجئ سوري بسبب الحالة الجوية

منذ 18 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمد العشيبات

الأغوار الجنوبية – أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبية عبد الله العشوش أن كوادر البلدية أجلت أكثر من ٢٠٠ لاجئ سوري يقطنون في مخيمات داخل المزارع في غور الصافي بسبب العاصفة التي تجتح المملكة.

وأضاف العشوش أن جاهزية الأجهزة المعنية في لواء الأغوار الجنوبية أسهمت في الحد من مخاطر قوة الريح على سكان الخيم المنتشرة بين المزارع في المنطقة حيث تم تأمينهم في قاعات البلدية ومساجد اللواء .

وأضاف أن انقطاع التيار عن مناطق غور الصافي نتيجة سقوط أحد أعمدة الكهرباء، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل بكفاءة عالية.

مقالات ذات صلة

الأردن يدين الإعتداء الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي في العراق

منذ 11 دقيقة

الطفيلة.. الرياح الشديدة تقتلع الأشجار وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

منذ ساعة واحدة

لا تعطيل للمدارس والجامعات.. قرارات جديدة بشأن كورونا

منذ ساعتين

الحموري: وفرة كبيرة من السلع في السوق المحلي تتجاوز الحدود الآمنة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock