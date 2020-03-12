الغور الصافي.. إجلاء أكثر من 200 لاجئ سوري بسبب الحالة الجوية

محمد العشيبات

الأغوار الجنوبية – أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبية عبد الله العشوش أن كوادر البلدية أجلت أكثر من ٢٠٠ لاجئ سوري يقطنون في مخيمات داخل المزارع في غور الصافي بسبب العاصفة التي تجتح المملكة.

وأضاف العشوش أن جاهزية الأجهزة المعنية في لواء الأغوار الجنوبية أسهمت في الحد من مخاطر قوة الريح على سكان الخيم المنتشرة بين المزارع في المنطقة حيث تم تأمينهم في قاعات البلدية ومساجد اللواء .

وأضاف أن انقطاع التيار عن مناطق غور الصافي نتيجة سقوط أحد أعمدة الكهرباء، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل بكفاءة عالية.