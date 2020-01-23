الغور ليس قابلا للتفاوض

اسرائيل هيوم

غيرشون هكوهن

ثلاثة أسئلة أساسية تدقق التمييز بين المواقف التي طرحت في اليومين الاخيرين، في مسألة ضم غور الاردن. الاول: ما هو العرض اللازم لغور الاردن في دوره الامني – فهل فقط من معابر الاردن وحتى طريق 90 أم في المجال الذي يمتد فوق 15 كيلو مترا غربا، كوصف اسحق رابين في خطابه الاخير في الكنيست.

السؤال الثاني – هل المطالبة الاسرائيلية بغور الاردن كحدود دفاع شرقية تطرح بحكم الظروف اللازمة حاليا لاغراض الامن ومفتوحة في أساسها للمفاوضات أم انها مطالبة اساسية ودائمة لمستقبل اسرائيل.

السؤال الثالث – هو كيف ينخرط هذا الاقليم في مخطط هيكلي قطري شامل لانتشار الاستيطان، الطرق والبنى التحتية، كجادة شرقية للدولة.

في الغالب لا يختلف من يتناولون المسألة بأنه في الظروف القائمة، غور الاردن حيوي لدولة اسرائيل كمجال عزل بسيطرة الجيش الاسرائيلي. السؤال هو ما هو عرض المنطقة.

وفقا للعقيدة القتالية، فإن لتنظيم المجال لاغراض الدفاع، كما اقترح أيضا مشروع الون تحتاج السيطرة الاسرائيلية كامل المجال من حافة النهر وحتى خطوط السلسلة الجبلية في السامرة، في مدرجين: في الخط الاول لحماية محور 90 مطلوبة سيطرة في خط التلال المشرفة على المحور من الغرب. وبغياب مثل هذه السيطرة لن يكون ممكنا حماية حركة السير في المحور. وفي الخط الثاني ايضا، على طول طريق الون، مطلوبة سيطرة على خطوط السلسلة الجبلية من الغرب.

ان من يدعون انهاء التواجد الاسرائيلي في غور الاردن، بمن فيهم رئيسا الوزراء السابقين ايهود باراك وايهود اولمرت، لا ينفون هذا التحليل العسكري. ايهود باراك، الذي تنازل في كامب ديفيد 2000 عن كل غور الاردن، ذكر بطبيعة الاحوال الاعتبارات لمخطط الدفاع في الجبهة الشرقية، والتي في ضوئها قرر كرئيس اركان مجال الدفاع كالمجال الذي يمتد من خط نهر الاردن وحتى خط التلال الغربية في السامرة: جبل عيبال، جبل جرزيم.

تغييرات كثيرة وقعت في المنطقة منذ تنازلات باراك واولمرت، بما فيها دروس التهديد الاستراتيجي الذي تشكل في قطاع غزة، واتساع التهديد الايراني بانتشار ميليشيات في اراضي سورية، العراق ولبنان. وبانعطافة التغييرات، اعيد تعلم قيد الاعتماد على القوات الدولية، التي تستصعب تأمين تواجد ناجع في مجالات معادية على مدى الزمن.

ان نهج اليمين في ما يتعلق بالاسئلة الثلاثة الاساسية واضح: الغور بكامل مداه، حيوي لامن دولة اسرائيل وغير قابل على الاطلاق للتفاوض.