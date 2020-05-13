الغور: مطالب بإجراءت لمنع وصول الحرائق الإسرائيلية السنوية للمزارع

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الاعشاب في وادي الاردن، يطالب مزارعون في المناطق الحدودية في لواء الغور الشمالي، بإجراءات فورية للحيلولة دون وصول اي حرائق اسرائيلية متوقعة الى مزروعاتهم وإلحاق خسائر كبيرة فيها، لاسيما وان هذه الحرائق الاسرائيلية تتجدد سنويا في مثل هذه الاوقات.

ويؤكد هؤلاء المزارعون، ان القلق والخوف على مزارعهم بالمناطق الحدودية الغربية بات يشكل هاجسا لهم، خوفا من عودة الحرائق الإسرائيلية السنوية لها، وتتسبب لهم بخسائر مالية، خاصة مع جفاف الأعشاب، وتضاعف قابليتها للاشتعال، جراء إما التدريبات العسكرية الاسرائيلية أو تعمد حرق الأعشاب على الحدود لاسباب امنية من الجانب الإسرائيلي.

وأكد مزارعون ان ارتفاع درجات الحرارة بالوقت الحالي وجفاف الأعشاب على الحدود، اصبح بمثابة تحذير سنوي مع بداية كل صيف، وخاصة خلال أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من كل عام؛ إذ غالبا ما تمتد حرائق اسرائيلية لها، كان آخرها في منتصف العام الماضي.

وتسبب الحريق بخسائر كبيرة جدا للمزارعين، دفعت بالعديد منهم الى بيع مزارعهم، اوالعمل على هجر العمل الزراعي، وخصوصا بعد ان رفضت وزارة الزراعة تعويض المزارعين عن تلك الخسائر، التي أثقلت كاهلهم.

وأكد المزارعون ان الحريق بالعادة يأتي على الأشجار المثمرة والمعمرة والمعدات الزراعية من بيوت بلاستكية، ومعدات ري، ناهيك عن الممتلكات الخاصة بالمزارع.

ويؤكد المزارع محمد الدلكي من سكان اللواء وصاحب مزرعة على المناطق الحدودية، أن أغلب الحرائق التي حصلت في الأعوام الماضية كانت ناتجة بفعل قنابل تنوير يطلقها الجيش الإسرائيلي بغرض مراقبة الحدود، أو تفجير ألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع “الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل”.

وأبدى العديد من مزارعي اللواء استيائهم من دور وزارة الزراعة، والذي اقتصر على المساعدة بعملية اطفاء الحريق، وحصر الأضرار فقط، دون أن تعمل على تعويضهم، مطالبين بإيجاد آلية جديدة تحد من تلك الحرائق لكي يستمر العمل بالقطاع الزراعي.

ويؤكد المزارع علي ابو عيد، المتضرر من حريق إسرائيلي حدث في الأعوام السابقة، أن الحرائق تندلع عادة في أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس)، مشيرا إلى أن الحرائق أتت الأعوام الماضية على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وأدت الى موت مئات أشجار الحمضيات، التي تزيد أعمارها على 20 عاماً في بعض المزارع، بعدما تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر زراعية أخرى.

وطالب من وزارتي الزراعة والخارجية باتخاذ اجراءت تتصف بالجدية والحزم مع الجانب الاسرئيلي بشأن هذه الحرائق، وعدم الاعتماد على المخاطبات معه فقط كالعادة وحصر الأضرار.

من جانبه، يؤكد مصدر من مديرية الزراعة في اللواء، ان سبب امتداد الحرائق الاسرائيلية الى المزارع في الجانب الاردني يعود الى تعدي المزارع على حواف نهر الاردن، والزراعة في المناطق القريبة جدا من الحدود، رغم تحذيرهم من ذلك اكثر من مرة.

كما أكد المصدر، ان بعض المزارعين في اللواء لا يقومون بإزالة الاعشاب الجافة عللى اطراف مزارعهم، التى تساعد على امتداد الحرائق الاسرائيلية لها.

واكد أن الحل الأمثل هو في العمل على إزالة الأعشاب الجافة، وإنشاء ما يسمى خطوط نار على جانب النهر وحول المزارع، لمنع امتداد النيران إليها، لافتا إلى أن تنظيف مجرى النهر بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الآخر، خاصة وأنه غالبا ما يبرر رفضه بداعي المحافظة على البيئة وحماية الحياة البرية.

وبين أن الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي، حال قيامه بحرق الأعشاب الجافة، بإعلام الأردن مسبقا حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق. وأكد اتخاذ إجراءات وقائية في الأشهر الأخيرة، من خلال تنفيذ توصيات لجنة مكافحة الحرائق، التي تضم مندوبين من وزارتي الزراعة والأشغال العامة والدفاع المدني، وتتضمن الاستعانة بآليات البلديات ومجلس الخدمات المشتركة والأشغال العامة، لفتح طريق عرضي وخطوط نار على امتداد نهر الأردن لمواجهة الحرائق.

ويذكر أن المناطق الزورية تعرضت في العام 2006 لحريق كبير استمر حوالي أسبوع، وتم على إثره الاستعانة بمرتبات الدفاع المدني من المحافظات الأخرى، بالاضافة الى البلديات ومديريات الزراعة.