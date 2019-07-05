الغوغاء (شتم العرب بعضهم بعضا)

في كل حادثةٍ، أو مناسبةٍ، أو تصريحٍ، لمسؤول عربي أو عاصمة عربية، أو حتى مباراة كرة لا تحوز رضا الجماهير، يتدافع الشارع العربي، على وسائل التواصل، لشتم الشعب العربي الذي صدرت من أراضيه هذه التصريحات أو انعقدت المناسبة، أو جرت المباراة!

وهو سلوك غرائزي لا يليق، ويفتقر للعقل والمنطق والسويّة. حين تجد فجأةً أن الأردني صار بدوياً لا يفهم سوى في المنسف ورعي الغنم، والفلسطيني هو الذي باع بلاده مرّتين، والسعودي متخلف وغير مُتعلّم ويصنع ولائم لها صور عملاقة على “الفوتوشوب”، والمغاربي لسانه أعوج ويرطن بالفرنسية لأنه يحبّ المستعمرين، واللبناني مغناج وناعم، والسوري تاجر وداهية ولا يؤمن جانبه، والعراقي قاسٍ وبلا قلب، والمصري دائماً لا يؤخذ على محمل الجدّ، والخليجيون عموماً متخلفون ودشاديشهم مدعاة للشتم، ويجري التنمّر عليهم دائماً كما لو كانوا عرباً من الدرجة الثانية أو الثالثة (وطنياً)!

هذه الظاهرة التي صارت مثيرة للغثيان ناتجة عن تفكير عشوائي، يبحث أصحابه عن لفت الانتباه، والظهور بمظهر العارف الفاهم، وتكون غالباً صادرة عن “حسن نية” لدرجة العبط، وعن فيضان الشعور الوطني بسبب مناسبة أو حادثة استفزّت الناس، لكن هذه المشاعر المهتاجة لا تبرر لصاحبها، ولا تغفر له، أن يكون على هذه الدرجة من “السوقيّة”، فيروح يشتم يميناً وشمالاً بلاد العرب وشعوبهم ويسخر من ثقافتهم وأزيائهم وتاريخهم ووو.. فهو حين يشتم هذا التاريخ كأنما يقف أمام المرآة ويبصق على نفسه!

علينا أن نعترف أن استياءنا أحيانا من هذه الحكومة الشقيقة أو تلك، يجب أن لا ينسحب على البلاد والعباد، فلا شأن لاسم الدولة أو علمها أو شعبها أو مذهبها بما يفعل حاكمها أو حكومتها، وأن نتعلّم قنوات التعبير المهذب والديمقراطي، من دون المسّ بكرامة الناس وتحقيرهم والنيل من تراثهم الوطني والشخصي.. فهو في آخر الأمر جزء مهم من تراثنا القومي الذي نتفاخر به ليل نهار ونؤلف له الأغاني!

كلنا تسبَّب في هذا الهوان الذي وصلنا إليه، كلٌّ منّا يتحمل مسؤوليةً ما، وعلينا أن نتمتع بجرأة تحمّل المسؤولية، وأن لا نظلّ نتلاوم ونتشاتم ونلقي بالذنوب والاتهامات على بعضنا بعضا، فهذا الخطاب الشعبوي الذي صار سائداً و”طبيعياً”، ويصدر حتى عن نخبة مثقفة ومتعلّمة، هو خطاب مهين وجارح، ويقامر بالبقية الباقية من روحنا القومية ورابطنا التاريخي، فلا يعقل أن تقنعني بأنك حريص على فلسطين وأنت تشتم العراق أو البحرين، ولا يقنعني بكاؤك على سورية وأنت تنتقص من شأن تونس أو تزدري الأردن!

صحيح أن بعض دولنا عمره سبعة آلاف عام وبعضها عمره خمسون عاماً، لكنه ما الفرق إذا كنّا كلنا انتهينا معاً إلى هذه القاع وإلى هذه الهزيمة وهذا الهوان!

وعلينا أن نعترف أيضاً لأنفسنا بأن رواج الخطاب الطبقي، الذي يقلّل من شأن الدول الغنية، وينتقص من ثقافتها، لمجرد أنها غنيّة، هو خطاب دوغمائي كسول، لا يجيد أصحابه سوى الجلوس على المقاهي والتدخين بعصبية وشتم الآخرين وتوعدهم، والربط دائماً بين الفقر كشرط للوطنية، والغنى كعلامة على التفريط!

فمن أنا ومن أنت لأجلس أو تجلس أمام الكيبورد ونكتب بكل استرخاء أن البلد أو الشعب الفلاني خائن وعميل، ثم أتابع عشائي كأنني لم أفعل شيئاً!

علينا أن نعيد النظر بهذا النوع من الخطاب، وأن نقرأ تاريخنا جيداً، لنعرف أنه ليست هناك شعوب وطنية ومثالية تُصنع لها التماثيل، وشعوب كلها خونة تستحق الرجم!