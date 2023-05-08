الـ “سبيشل ون” مطلوب في باريس سان جيرمان

ذكر تقرير إخباري أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يدرس تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما الإيطالي، مديرا فنيا لسان جيرمان مكان كريستوف غالتييه.

وأوضحت قناة “آر.إم.سي سبورت” التلفزيونية أن المحيطين بمورينيو نفوا إجراء أي مفاوضات مباشرة، لكن لويس كامبوس مستشار نادي سان جيرمان أجرى محادثات مع خورخي مينديز وكيل مورينيو.

ويرى كامبوس أن مورينيو، المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين كمدرب، هو المرشح الأمثل لقيادة باريس سان جيرمان.

وأصبح من المرجح عدم استمرار غالتييه في تدريب سان جيرمان بعد الخروج المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

ويرتبط مورينيو بعقد مع روما يستمر حتى عام 2024 .

وفي العام الماضي، قاد مورينيو فريق روما لإحراز لقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما قاده للتأهل إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويتأهب روما لمواجهة باير ليفركوزن الألماني يوم الخميس المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي.