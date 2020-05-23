آخر الأخبار حياتناحياتنا

الفئران استفادت من البشر لغزو العالم

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس- أفادت الفئران الرمادية وهي من أكثر أنواع الثدييات قرة على الانتشار، من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل 15 ألف سنة لغزو الكوكب، على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع الهررة الأليفة الأولى.
وقد بدأ الغزو البيولوجي لهذه الفئران الرمادية المسماة علميا “موس موسكولوس”، في الشرق الأدنى بحسب بحث أجراه فريق دولي من ثمانية بلدان ونشرت نتائجه مجلة “ساينتيفيك ريبورتس”.
وعثر على أكثر من 800 من بقايا لعظام من هذه القوارض الصغيرة في 43 موقعا أثريا من الشرق الأدنى وجنوب شرق أوروبا، من إيران إلى اليونان. وتعود هذه الآثار إلى فترة تراوح بين 40 ألف سنة وثلاثة آلاف سنة خلت، وهي خضعت لتحاليل مظهرية وجينية وتأريخ بالكربون المشع.
وقال عالم الآثار توماس كوتشي الذي أشرف على الدراسة لوكالة فرانس برس إن هذه الآثار تظهر وجود الفئران الرمادية إلى جانب الإنسان منذ أولى الاحتلالات الاستيطانية البشرية قبل حوالى 15 ألف سنة، ما أوجد “بيئة ملائمة” لهذا الجنس من القوارض الذي بات أكثر قدرة على الانتشار حاليا متقدما على الجرذان.
ولفت الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في باريس إلى أن ظهور الزراعة واستغلال الحقول في الزراعة وزيادة حجم القرى واكتظاظها سمح بـ”الانتشار السريع في سائر أنحاء المشرق، من الضفة الغربية إلى الأناضول”، قبل حوالى 12 ألف سنة.
وقد أصبحت هذه الفئران جنسا غازيا مع الطفرة الزراعية، لأن الثدييات الصغيرة تبعت الإنسان حتى جزيرة قبرص على متن سفن بما يشبه “الركاب السريين” قبل 10 آلاف سنة. وتعين الانتظار لخمسة آلاف سنة إضافية ليغزو هذا الجنس الحيواني أوروبا.
ويتزامن هذا الانتشار في أوروبا مع ظهور أولى الهررة المنزلية، بحسب بقايا عثر عليها في مواقع في قبرص واليونان وشرق أوروبا. كما أنه شجع على تدجين الهررة التي لا تزال أصولها غير معروفة.-(ا ف ب)

مقالات ذات صلة

الجزائر: مقترح لـ”تجريم” الفرنسية يحيي جرح تهميش العربية

منذ 5 ساعات

80 مليون طفل معرّضون للخطر جرّاء تعطيل حملات التطعيم بسبب كورونا

منذ 15 ساعة
ترتبط نوبات القلب بشدة بعوامل نمط الحياة غير الصحية

دراسة تكشف عن خطر صحي “قاتل” للعزلة الاجتماعية!

منذ 17 ساعة
تحذر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أن ملعقة صغيرة من مسحوق الكافيين

حالة طبية مقلقة تكشف عما يحدث إذا تناولت جرعة زائدة من الكافيين

منذ 17 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock