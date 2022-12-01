الفأرة الرأسية للحاسوب واللاب توب.. وداعا لآلام مفصل اليد

تفرض ظروف العمل في الوقت الراهن البقاء لمدة أطول في استخدام أجهزة الحاسوب، الأمر الذي يتسبب في زيادة الإصابات العضلية.

ومن أكثر الأجهزة التي تستخدم في هذه العملية، جهاز الفارة، الذي على الرغم من تطور تصميماته وأشكاله عبر الزمن، إلا أن الأنواع التقليدية منه حتى الآن، تسبب ضررا لمفاصل اليد بحسب رأي الخبراء.

ويقول موقع “بي سي ماج”، إن جهاز الفأرة التقليدي، يتسبب في رفع المعصم للأعلى على عكس الطبيعة، وقد توافر حل لهذه الأزمة، بفضل تصميم الفأرة ذات التصميم الرأسي.

ويقول الموقع المختص بأخبار التقنيات، إن الفأرة ذات التصميم الرأسي، تقدم حل جذري لآلام المفصل بالرسغ، من طول استخدامها في ساعات العمل، وتأكد عبر الاختبارات أنها توقف احتمالات تعرض المستخدم للإصابات من هذا النوع.

الفأرة الرأسية Logitech Lift

ضمن تقريره كشف موقع “بي سي ماج”، عن أحد أبرز موديلات أجهزة الفأرة المتاحة حاليا بالأسواق، وهو موديل باسم Logitech Lift.

هذا النوع يقول الموقع إنه من أفضل الأنواع متعددة الاستخدامات لأجهزة الفأرة الرأسية، ومن ميزاته أنه يعمل على بطارية واحدة فقط من نوع AA بعمر افتراضي يدوم حتى عامين، مع دعمه لخاصية بلوتوث.