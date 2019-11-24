الفارسة سارة العرموطي.. إستحقاقات دولية عديدة

عمان- الغد – تتأهب الفارسة الأردنية الأولمبية سارة حسين العرموطي، للمشاركة في بطولة العين الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، التي ستقام في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر الإسبوع الحالي، والتي تشارك فيها أيضا الفارسة المتألقة ميسم بشارات.

وكانت الفارسة العرموطي، قد تأهلت مؤخرا للمشاركة في نهائيات فئة الشباب ضمن المجموعة السابعة لدول فروسية القفز عن الحواجز، والتي ستقام في إمارة الشارقة خلال العام المقبل 2020، حيث جاء تأهل الفارسة العرموطي بعد أن جمعت 8 نقاط في الجولة الأولى في مدينة العين الإمارتية، بعد حصولها على المركز الثالث، وجمعت 7 نقاط في الجولة الثانية في أبو ظبي بحصولها على المركز الرابع لتجمع 15 نقطة، فيما الحد الأدنى للتأهل هو 10 نقاط

يذكر أن الفارسة سارة العرموطين سبق أن شاركت في أولمبياد الشباب الأرجنتين، وحققت العديد من الإنجازات في العديد البطولات الدولية، ويروادها الطموح كبير بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للفروسية، ومسابقة الفروسية لدورة الألعاب الأولمبية للكبار.