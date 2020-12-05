الفارسة سارة العرموطي ثانيا في بطولة كأس أمير منطقة الرياض

عمان – الغد – حققت الفارسة سارة حسين العرموطي المركز الثاني في بطولة كأس أمير منطقة الرياض برعاية سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض في مركز المرتجز للفروسية .

وتأهلت للجائزة الكبرى وكان الفارس الدولي ناصر الشواف قد حقق المركز الأول ، فيما حصل على الثالث الفارس العالمي عبدالله وليد الشربتلي.

وكانت الفارسة العرموطي حققت المركز الثاني على فئة الكبار على جوادها ( جلايتر) وتأتي مشاركتها بعد توقف من شهر شباط (فبراير) الماضي، بسبب اجراءات الوقايه من كورونا ، حيث شاركت في اخر بطولة ضمن دورة سيدات الشارقة .

وفي نفس الفئة حقق الفارس أحمد منصور بالمركز الرابع .