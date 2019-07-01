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الفارسة عائشة تحتل المركز الثالث ببطولة “Sentowerpark Pony Show”

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – حصلت الفارسة عائشة الداغستاني على المركز الثالث في بطولة “Sentowerpark Pony Show” على جوادها ركبت البوني “Fitou” في الجائزة الكبرى – فئة البوني.

وتقام البطولة في مدينة “ابلابييك” ببلجيكا ، حيث أشرفت المدربة سامنثا الصيفي والفارس رعد ناصر على تدريب الفارسة عائشة الداغستاني.

وعلى سياق متصل ، يغادر 15 فارس وفارسة من مركز الصيفي يوم 21 الى 31 تموز (يوليو) الحالي الى بلجيكا ، بهدف تطوير قدرات الفرسان.

وتجدر الإشارة أن فرسان مركز الصيفي حققوا نتائج متميزة في مختلف البطولات ، التي ينظمها نادي الجواد العربي ومركز العريان.

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