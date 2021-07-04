الفارس الكسواني يتزعم فئة الكبار ببطولة “نادي الجواد”

عمان -الغد- تزعم الفرسان حمزة الكسواني وستفين يعقوب ولليان المومني فئة الكبار، وعبدالرحمن القريشة وهمام عليان فئة الناشيئن، في الجولة الأولى من بطولة الصيف لنادي الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز للعام الحالي، التي اختتمت على ميدان نادي الجواد العربي، بمشاركة ما يزيد على 100 فارس وفارسة من نادي الجواد العربي، ومراكز صهيل الخيل وفورست هيل والصيفي والكيالي.

نتائج البطولة

فئة ارتفاع 140-145 سم: الأول: حمزة الكسواني (الينور دكيبيجيو) بزمن 75:95 ث، الثاني: حمزة الكسواني (هابينس) بزمن 82:25 ث، الثالث: نصوح كيالي (فريسكو) بزمن 84:82 ث.

فئة ارتفاع 130-135 سم: الأول: ستفين يعقوب (اكسترا تشاكو) بزمن 77:59 ث، الثاني: محمد المومني (هت شوت) بزمن 79:54 ث، الثالث: هدى كيالي (جورد) بزمن 80:22 ث، الرابع: يوسف البكري (أميشورا) بزمن 73:67 ث وأربعة أخطاء، الخامس: علي ابو حمور (هايبنس) بزمن 65:80 ث وثمانية أخطاء.

فئة ارتفاع 120-125 سم: الأول: ليان المومني (ايفيرا) بزمن 72:04 ث، الثاني: ستفين يعقوب (اكسترا تشاكو) بزمن 77:58 ث، الثالث: فلاح حسون (نتالي روز) بزمن 78:88 ث، الرابع: سند الحسن (جود فاذر) بزمن 89:41 ث، الخامس: عبدالرحمن قريشة (كولكاسينا) بزمن76:13 ث أربعة أخطاء، السادس: رامي شاهين (فلاسكا) بزمن 91:16 ث وتسعة أخطاء.

فئة ارتفاع 110 سم: الأول: عبد الرحمن قريشة (كول لكاسينا) بزمن 70:43 ث، الثاني: بشر كيالي (كاندس) بزمن 72:08 ث، الثالث: همام عليان (اتوم) بزمن 73:12 ث، الرابع: سند الحسن (جود فاذر) بزمن 79:93 ث، الخامس: عبد الدايم النعيمات (جوفيال) بزمن 84:24 ث، السادس:سارة الطاهر (لفلي) بزمن 86:08 ث.

فئة ارتفاع 100 سم: الأول: همام عليان (اويتم) بزمن 56:62 ث، الثاني: عبد الدايم النعيمات (اش) بزمن 56:62 ث، الثالث: عدي ابو جابر (ديفولا) بزمن 58:73 ث، الرابع: فهد الحسن (ايتني) بزمن 61:32 ث، الخامسة: نردين القاسم (كلينت) بزمن 66:16 ث، السادس: احمد بابان (كريكراك) بزمن 67:55 ث.

فئة ارتفاع 80-90 سم: الأول: بشر شيخ الارض (ميكادو) بزمن 48:99 ث، الثانية: سلينا باكير (ميكادو)، الثالث: شكيب خرفان، الرابع: مي ميرزا، الخامس: علي شواروة، السادس: روان خزنة، السابع: صهيب الخريشة، الثامن: زيد زلوم، التاسع: الشريفة لين الهميق، العاشر: ايمان الداغستاني.

فئة ارتفاع 60 سم: ايمان الداغستاني، لين فضالة، جنا الحسن، عمر الخضر، لجين حرارة، كاترينا سلامة، عبد المجيد القريشة، ماسة مظفر، نتاشا فاروكا، راشد الدحلة، غنى الحموز، جوان النابلسي، لين الزغل.