الفارس بشارات أولا في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى لمهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي

عمان – الغد – أحرز الفارس الاولمبي ابراهيم هاني بشارات المتأهل لاولمبياد طوكيو ،المركز الاول في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى في مهرجان سلطان بن زايد ال نهيان الدولي للقفز على الحواجز التي انطلقت منافساتها من فئة النجمتين التي جرت أمس على ميادين «ابو ظبي للفروسية»، برعاية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان،وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين،على جواده شكاتينو .

والتي تشتمل على ست منافسات دولية، يتنافس عليها 100 من فرسان وفارسات قفز الحواجز يمثلون 18 دولة عربية وأوروبية وغيرها، وبصحبتهم 170 خيلاً، إضافة إلى 85 خيلاً من أندية ومراكز الفروسية بدولة الامارات،ومشاركة نخبة من فرسان الاردن.

وسبق لبشارات المتأهل لاولمبياد طوكيو الحصول على المركز الاول في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى لبطولة العين الدولية للفروسية من فئة النجمتين ان نال المركز الثاني في بطولة الشارقة الدولية ،وتعتبر محطات يستعد بها فارسنا بشارات ،بعد توقف العديد من نشاطات في ظل جائحة كورونا.