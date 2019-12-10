الفارس بشارات خامسا في دورة السلام الدولية

عمان-الغد- حقق فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي إبراهيم بشارات، المركز الخامس لفئة حواجز 145 سم، ضمن دورة السلام الدولية الخامسة للفروسية لفئة “Big Tour”، والتي تقام في العاصمة السورية دمشق.

واشتملت مسابقة هذه الفئة على شوطين متتاليين، حيث أن الفارس الذي ينهي حواجز الشوط الأول من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد، يكمل طريقه نحو حواجز الشوط الثاني، حيث تمكن الفارس بشارات من الفوز بالمركز الخامس، وحل الفارس السوري عمر حمشو بالمركز الأول.

وفي دوري الفرق في اليوم الثالث ضمن دورة السلام الدولية الخامسة للفروسية حل فريق Palmyra بالمركز الأول بقيادة كابتن الفريق: هاني بشارات إلى جانب الفارسين ليث العلي ومؤيد جاموس.

وكان الفارس إبراهيم بشارات، ضمن فعاليات دورة دمشق الدولية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وحقق مراكز متقدمة مع الكابتن هاني بشارات، آخرها المركز الرابع ضمن منافسات الجائزة الكبرى، في ختام منافسات الدورة الثالثة والمركز الأول في منافسات الدورة الرابعة، وحقق المركز الأول في بطولة المغرب الدولية على حواجز بارتفاع 145 سم، وسبق له التأهل ثلاث مرات للأولمبياد، وكذلك لبطولة كأس العالم للفروسية.