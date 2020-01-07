الفارس بشارات يعبر عن سعادته بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو

عمان-الغد– تأهل الفارس إبراهيم بشارات إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 تموز (يوليو) إلى 9 آب (أغسطس) المقبل.

ونجح الفارس إبراهيم بشارات في التأهل إلى الأولمبياد، ضمن تخصص القفز عن الحواجز للمرة الرابعة في مسيرته؛ حيث سبق وأن شارك في ثلاث نسخ سابقة في أثينا العام 2004 وبكين العام 2008 ولندن العام 2012، لينفرد بالتالي بقائمة أكثر الرياضيين الأردنيين مشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأصدر الاتحاد الدولي للفروسية، أول من أمس، التصنيف الجديد للفرسان حول العالم؛ حيث حل الفارس إبراهيم بشارات في المركز الثاني لفرسان دول المجموعة السادسة التي تضم 66 دولة من آسيا وأفريقيا.

وبهذا المركز ضمن بشارات تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث ينص نظام التأهيل على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في تصنيف 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمجموعة السادسة إلى الأولمبياد؛ حيث حل الفارس السوري أحمد حمشو في المركز الأول، وجاء إبراهيم بشارات في المركز الثاني ليتأهلا معا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعبر بشارات البالغ من العمر 35 عاما، عن سعادته في التأهل إلى أولمبياد طوكيو واعتزازه بتمثيل الأردن في الحدث الرياضي الأضخم على مستوى العالم للمرة الرابعة.

وقال إبراهيم بشارات بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو: “سعيد جدا بالتأهل للمرة الرابعة إلى الأولمبياد، لقد بذلت جهودا كبيرة خلال العام الحالي من خلال المشاركة بالعديد من البطولات التأهيلية وحصلت على الكثير من النقاط التصنيفية التي عززت من تأهلي إلى طوكيو”.

وأضاف بشارات: “الآن لدينا وقت كاف من أجل التحضير لأولمبياد طوكيو، أتطلع للوصول إلى الأولمبياد بأعلى درجة من الجاهزية، وذلك من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة متقدمة، لاسيما وأنني أصبح لدي خبرة في الألعاب الأولمبية”.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، بتأهل الفارس إبراهيم بشارات إلى أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن بشارات قدم مستويات رائعة وبذل جهدا كبيرا لانتزاع بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقال الأمين للجنة الأولمبية الأردنية: “إنه خبر رائع للرياضة الأردنية بتأهل إبراهيم بشارات للأولمبياد، لقد سعى فارسنا بقوة للتأهل إلى طوكيو وحقق نتائج مميزة هذا العام ونجح في تحقيق مبتغاه وحجز مقعده بين أفضل الفرسان على مستوى العالم، ومتمنين لجميع لاعبي منتخباتنا الوطنية المقبلين على خوض التصفيات التأهيلية التوفيق في مشوارهم التأهيلي إلى أولمبياد طوكيو”.

يذكر أن منافسات القفز عن الحواجز في أولمبياد طوكيو، ستشهد مشاركة 75 فارسا؛ حيث نجحت خمس دول عربية في التأهل إلى منافسات القفز وهي: قطر ومصر والمغرب وسورية إضافة إلى الأردن.