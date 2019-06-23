الفارس منصور ثالثا في بطولة هولندا الدولية

عمان- الغد – حل فارس نادي الجواد العربي والمنتخب الوطني أحمد منصور، في المركز الثالث لبطولة هولندا الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، وذلك على صهوة جواده (استرول دي فارد 1) محققا زمنا قدره 57: 35 ث.

وجاء في المركز الأول الفارس الياباني دايسوكي فوكشيما بزمن 66: 34 ث، وفي المركز الثاني الفارس الأمريكي ويلتون بورتر بزمن 94: 34 ث.

يذكر أن الفارس أحمد منصور، تدرب في مركز الصيفي وإستمر من خلال نادي الجواد العربي، وقد إستقر منذ سبع سنوات في دبي، ويحرص أحمد على المشاركة في منافسات البطولة المحلية خلال تواجده في الأردن، وحقق في مناسبات سابقة نتائج متميزة ومنها لقب بطولة الشارقة الدولية، وبطولة العين الدولية.