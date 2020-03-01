آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

الفارس منصور ثالث بطولة الإمارات للقفز

منذ ساعة واحدة
تتويج احمد منصور

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – توج فارس المنتخب الوطني أحمد منصور، بالمركز الثالث ضمن فعاليات النسخة التاسعة لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لفروسية قفز الحواجز، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للفروسية، ونظمها اتحاد الفروسية الإماراتي تحت إشراف الاتحاد الدولي.
وتتألف البطولة من ست منافسات من فئة الخمس نجوم، ويشارك فيها 146 فارساً وفارسةً من 26 دولة، يتنافسون على جوائز بقيمة 655 ألفاً و600 يورو، وتقام البطولة برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات.
وكان الفارس منصور، حل في المركز الخامس على لمسابقة 150 سم على صهوة جواده “استوريل دو فارداج”، محققا نتائج مميزة، وجاء ضمن المراكز المتقدمة للفرسان العرب على قائمة الدوري العربي، وكان له خيار للمشاركة مع الفارسة ميسم بشارات في كأس الأمم.

مقالات ذات صلة

إختتام البطولة التصنيفية الثانية للتنس

منذ ساعة واحدة

“الجواد” يبدأ التسجيل للجولة الثانية من بطولته

منذ ساعة واحدة

العرسان يغيب عن أول 4 مباريات للفيصلي بدوري المحترفين

منذ ساعتين

برشلونة لم يخرج مهزوما من “البرنابيو” منذ 5 سنوات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock