الفارس منصور ثالث بطولة الإمارات للقفز

عمان – الغد – توج فارس المنتخب الوطني أحمد منصور، بالمركز الثالث ضمن فعاليات النسخة التاسعة لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لفروسية قفز الحواجز، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للفروسية، ونظمها اتحاد الفروسية الإماراتي تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وتتألف البطولة من ست منافسات من فئة الخمس نجوم، ويشارك فيها 146 فارساً وفارسةً من 26 دولة، يتنافسون على جوائز بقيمة 655 ألفاً و600 يورو، وتقام البطولة برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات.

وكان الفارس منصور، حل في المركز الخامس على لمسابقة 150 سم على صهوة جواده “استوريل دو فارداج”، محققا نتائج مميزة، وجاء ضمن المراكز المتقدمة للفرسان العرب على قائمة الدوري العربي، وكان له خيار للمشاركة مع الفارسة ميسم بشارات في كأس الأمم.