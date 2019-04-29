الفاعوري: سنشكل لجنة مشتركة مع الحكومة لملف العاملات الهاربات

عمان- انتخبت الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل، مساء اليوم الاثنين، رعد الزعبي نائبا للنقيب، كما انتخبت رامي العسراوي أمينا للسر، وزياد عليمات أمينا للصندوق، واختيار خالد الشافعي عضوا منتدبا للشؤون الإدارية.

وشهدت قبل يومين نقابة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية انتخابات الدورة التاسعة والتي فاز بها بمنصب النقيب أحمد الفاعوري، الدورة الثالثة منذ تأسيس النقابة عام 2004.

وأكد النقيب الفاعوري عقب تشكيل مجلس إدارة النقابة، أنه سيتم وضع خطة عمل للمجلس، تتضمن حماية أصحاب المكاتب ومراعاة حقوق المواطنين،، وبذات الوقت الدفاع عن حقوق عاملات المنازل ضمن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت الفاعوري ان النقابة ستعمل الان بالتنسيق مع وزارة العمل على حل بعض الملفات العالقة والتي تلحق ضررا المكاتب والمواطنين معا.

وأكد على تشكيل لجنة حكومية مشتركة مع الجهات صاحبة الاختصاص لملاحقة عاملات المنازل الهاربات ومحاسبة كل من يقف وراء فرارهن او ايوائهن.