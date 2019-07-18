الفاعوري عضوا في “تنفيذي” الاتحاد الآسيوي للكراتيه

عمان – الغد– فاز رئيس اتحاد الكراتيه الدكتور معين الفاعوري، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكراتيه، في الإنتخابات التي جرت أمس على هامش بطولة آسيا بالكراتية، والتي تنطلق منافساتها اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وفي سياق آخر، إجتاز حكام الاتحاد “الآسيويين” كفاح عقبل في ترقية حكم (أ)، هنادي البنا ترقية حكم (ب) قتال، والحكم الآسيوي ابراهيم أبو العظام تثبيت درجة حكم (ب) قتال/ قاضي كاتا.

وتنطلق صباح يوم غد الجمعة نزالات البطولة، حيث يستهل لاعب المنتخب عمر النجار مشاركته في البطولة بمواجهة الكويتي سلطان المطيري في الدور الأول، ومحمد فهد الذي يلتقي لاعب منتخب هونغ كونغ لي تشان، فيما سيلتقي عبدالرحمن المصاطفة مع الفائز من نزال التركمانستاني هوشيف ديار والكمبودي هورن تشاني، في الدور الثاني، وسينتظر بشار النجار الفائز من نزال لاعب الصين تايبيه تشان ويل والأفغانستاني عباس رضائي نحو الدور الثاني، فيما سيلتقي محمود السجان الطجكي حيدروف جافوفر بالدور الأول للبطولة، ويلتقي نقولا كبوش مع لاعب منتخب مكاو لو وي كات.

وفي منافسات السيدات، ستلتقي خلود حسين أمام لاعبة المنتخب الأوزبكي راخيموفا في الدور الأول، فيما ستواجه آسيل النعيمي لاعبة الصين تايبيه يان ياي، على أن تواجه لاعبة المنتخب هدى جبر في الدور الثاني بلقاء لاعبة هونغ كونغ وانغ لي.