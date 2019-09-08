الفاعوري يرعى ختام بطولة النخبة بالكراتيه

عمان – الغد – برعاية رئيس اتحاد الكراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكراتيه الدكتور معين الفاعوري، اختتمت مساء الاحد، بطولة النخبة السنوية للكراتيه والتي نظمها مركز الجامعة للكراتيه، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من لاعبي المركز ولجميع الفئات العمرية.

وشهدت البطولة اثارة وندية وتنافس بين لاعبي المركز الذي يتحضر للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، واشرف على ادارة منافسات البطولة طاقم حكام من الاتحاد، وفي ختام البطولة التي قدم من خلالها المدير الفني للمركز الكابتن عادل الشرافي كلمة ترحيبية لرئيس الاتحاد وباهالي اللاعبين، مؤكدا ان التنافس الكبير بين اللاعبين هي السمة التي غلبت عليها منافسات البطولة، وان القادم سيكون اكثر اثارة لضمان تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة.

وفي ختام البطولة قام الدكتور الفاعوري بتكريم حكام البطولة الحكم محمد عليان والحكم محمود زهير والحكم صالح الوريكات، وقدم الشرافي درعا تقديريا لراعي الاحتفال.