الفاعوري يطالب “العمل” و “الأمن” بملاحقة مكاتب تأجير عاملات منازل غير مرخصة

عمان–الغد– طالب نقيب أصحاب مكاتب واستقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، من وزارة العمل والأجهزة الأمنية تنفيذ حملات أمنية مشتركة مع النقابة لملاحقة أصحاب مكاتب غير مرخصة، يعملون على تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن في المنازل على نظامة المياومة.

وقال في بيان صدر عن النقابة، ان معظم الانتهاكات العمالية التي تمارس بحق عاملات المنازل سببها اصحاب المكاتب غير المرخصة، كونهم يتعاملون مع عاملات منازل هاربات، وليست لهم وثائق في مديرية العاملين في الوزارة وفي مختلف المؤسسات الحكومية.

وبين الفاعوري ان اصحاب المكاتب غير المرخصة، يحتالون على عاملات المنازل، ويوفرون لهن مساكن غير ملائمة من الناحية الصحية، كما انهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في الاعلان عن تشغيل عاملات منازل بالمياومة.

ووصف الفاعوري اصحاب المكاتب غير المرخصة، بمافيا أتجار البشر، فهم المسؤولين عن أكثر من 70 % من حالات فرار عاملات المنازل، مشيرا الى ان لديهم عاملات منازل هاربات يستخدموهن في تهريب عاملات أخريات.

وأكد الفاعوري على استعداد نقابته بتزويد وزارة العمل والأجهزة الأمنية المختصة بعدد من أصحاب تلك المكاتب غير المرخصة، والنشاطات الجرمية التي يرتكبونها ويسيؤون لسمعة الاردن في حقوق الانسان.