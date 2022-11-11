الفاو: توقعات بارتفاع فاتورة الواردات الغذائية العالمية

توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الجمعة أن فاتورة الواردات الغذائية العالمية سترتفع إلى 1.94 تريليون دولار خلال عام 2022، بزيادة بنسبة 10 بالمئة عن المستوى القياسي لعام 2021.

وقالت الفاو في تقرير صدر عن قسم الأسواق والتجارة فيها، إن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات سيثقل كاهل القوة الشرائية للبلدان المستوردة، وسيؤدي إلى انخفاض المواد الغذائية المستوردة، مشيرة إلى أن الزيادة في الفاتورة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

وحذر التقرير من أن هذه الزيادات تمثل “علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، مما يشير إلى أن المستوردين يجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، مما قد ينذر بنفاد قدرتهم على الصمود أمام الأسعار الدولية المرتفعة”.

كما وحذر تقرير الفاو من أن الاختلافات الحالية من المرجح أن تصبح أكثر وضوحا، مع استمرار البلدان ذات الدخل المرتفع في الاستيراد عبر مجموعة كاملة من المنتجات الغذائية، بينما تركز المناطق النامية بشكل متزايد على المواد الغذائية الأساسية. – بترا