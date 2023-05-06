الفايز: الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية مهما كانت التحديات

تمشوارا- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم السبت، رئيس مجلس محافظة تمشوارا وأعضاء مجلس النواب الروماني في المدينة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى رومانيا بدعوة من رئيسة مجلس الشيوخ الروماني.

وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الرومانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات.

وأشار إلى حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع رومانيا، وإدامة التنسيق والتشاور بين الطرفين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتوسعة آفاق التعاون المشترك وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وإيجاد المزيد من الروابط الثقافية مع مدينة تمشوارا، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وهنأ الفايز الجانب الروماني بمناسبة اختيار مدينة تمشوارا العاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2023، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده رومانيا بمختلف المجالات.

وأشار رئيس مجلس الأعيان وأعضاء الوفد إلى أهمية توقيع اتفاقية توأمة ما بين مدينة تمشوارا وإحدى المدن الأردنية لتعزيز روابط الصداقة والتعاون والتعريف بالقيم الحضارية والثقافية لشعبي البلدين الصديقين.

بدورهم، عبر رئيس مجلس محافظة تمشوارا ونواب وأعضاء مجلس النواب في المدينة عن تقدير بلادهم للعلاقات القائمة مع الأردن، وأشادا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الرومانية الأردنية، مؤكدين الحرص على تعزيزها وإدامتها والبناء عليها بمختلف المجالات، إضافة إلى إيجاد المزيد من الشراكات الاستثمارية، ومشيدين بدور الجالية الأردنية في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين الصديقين.

وأشاروا إلى أهمية استفادة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مدينة تمشوارا وبخاصة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الأعيان، إضافة إلى السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة.

من جهة ثانية، التقى الفايز والوفد المرافق له في مدينة تمشوارا اليوم عددا من أبناء الجالية الأردنية والطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات الرومانية، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وحرص جلالته الدائم وتوجيهاته المستمرة بضرورة التواصل مع الجاليات الأردنية في الخارج باعتبارهم جزءا أصيلا من وطنهم الأم وبمثابة خير سفراء لوطنهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجالية الأردنية والفلسطينية بحضور السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة ورئيس الجالية الأردنية في رومانيا سمير زنون، ورئيس الجمعية الأردنية الفلسطينية في تمشوارا كمال زايد.

وثمن الفايز الدور الكبير الذي تقوم به الجالية الأردنية والطلبة لجهة تعزيز العلاقات الأردنية الرومانية، وأشار إلى أهمية اللقاءات التي أجراها مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في رومانيا ومع رئيس الوزراء الروماني، والتي تأتي بهدف تعزيز العلاقات الأردنية الرومانية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية، وفي إطار السعي نحو بناء المزيد من جسور التعاون الثنائي لما فيه خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى قوة ومتانة الأردن رغم الفوضي والصراعات من حوله وما سببته الأوضاع المحيطة به، من تحديات اقتصادية وأمنية، وقال “إن سر صمود الأردن وقوته هو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل صمام الأمان الأول للوطن، إضافة للوحدة الوطنية المتينة ووقوف مختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي خلف جلالة الملك”.

وأكد الفايز أن اللقاء الذي يتم اليوم في مقر الجالية الأردنية والفلسطينية لهو خير مثال على العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين والمصير الواحد الذي يجمعهما، وعلى الوحدة والتلاحم بينهما في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد رئيس مجلس الأعيان، أن الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية مهما كانت التحديات والضغوطات وسيبقى الأردن والأردنيون الأقرب إلى فلسطين والسند الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني، وسيبقى صوت جلالة الملك قويا، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الفايز الطلبة والطالبات إلى الإبداع والتميز في الجامعات الرومانية والعودة إلى الوطن الذي هو اليوم بحاجة إلى سواعد أبنائه لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.

بدورهم، شكر أبناء الجالية الأردنية والطلبة رئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له على هذا اللقاء وحملوا الفايز نقل تحياتهم وإخلاصهم إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والالتفاف حول الراية الهاشمية الخفاقة وتمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والعافية.

وأكدوا على أنهم سيبقون خير سفراء لوطنهم والعمل من أجل رفعته وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه.