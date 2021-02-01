الفايز: الأردن ما زال يمتلك موقعه الجيوسياسي والعشيرة أهم مكون للمجتمع

-اؤمن بالوحدة الوطنية.. والعرش الهاشمي الصمام الأول للدولة الأردنية

– اخذت لقاح كورونا ” الصيني – الإماراتي”

– الدولة الأردنية راسخة وأول برلمان في عهد الأمارة كان عام 1929

– سياسيا .. الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بقوة

– العشيرة أهم مكون للمجتمع الأردني وثقافتنا ما زلت عشائرية

-الفايز يدعو لدمج أحزاب سياسية لتتمكن من الوصول إلى البرلمان

– الدولة الأردنية ليست ضد الأحزاب والحزبية

– وجود “تحفظات وسلبيات كثيرة” على القانون الانتخاب الحالي انا مع ان يكون عدد مجلس النواب 100 نائب

– انتاجية الموظف العام في الاردن من 15% الى 30%

-انا مع ترخيص السلاح الموجود مع المواطن ضمن شروط ومحددات



عمان-الغد- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بان الدولة الاردنية لم تكن يوما ضد الاحزاب والحزبية . لكن لا بد ان نؤكد ” ثقافتنا لا تزال ثقافة عشائرية ” وان العشيرة أهم مكون للمجتمع الأردني والقيادة الهاشمية صمام الامان .

وأكد خلال حديثه لبرنامج ” كلام جاد” مساء الاثنين ضرورة تعديل قانون الانتخاب الحالي مؤكدا انه تم عقد اجتماع بين السلطات الثلاث لتدارس المضامين العميقة التي وردت في المقابلة الشاملة التي اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي اذيعت عبر وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) .

وبين الفايز يجب وضع قانون انتخاب يتناسب مع ثقافة المجتمع الأردني واجدد بالقول ثقافتنا لا تزال ثقافة عشائرية. وإذا نظرنا إلى مجلس النواب الحالي كل النواب انتخبوا وفق أسس عشائرية” وانا وحسب الراي الشخصي مع ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 100 نائب.

واكد على ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترجمة الرؤى الملكية الى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الادارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين او فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وقانون الادارة المحلية .

ودعا الفايز إلى دمج أحزاب سياسية، وذلك لتتمكن من الوصول إلى البرلمان، في مسعى لتطوير التنمية السياسية في الأردن.

واشار الفايز يجب أن يكون هناك تعديل على قانون الأحزاب ليستطيع أي حزب أن يصل إلى قبة البرلمان وتحدث عن وجود أكثر من 50 حزبا سياسيا على الساحة السياسية الأردنية، قائلا: “الإجراء على المستوى القصير دمج هذه الأحزاب”.

واوضح إن جلالة الملك عبد الله الثاني طالب في الأوراق النقاشية، بـ 3 أحزاب رئيسية، تمثل اليمين واليسار والوسط مشيرا إلى طريقة أخرى لتنمية الأحزاب “تتثمل بالبدء بالكتل في البرلمان لتكون نواة لأحزاب سياسية مستقبلية”.

ولفت بقولة بوجود “تحفظات وسلبيات كثيرة” على القانون الانتخاب الحالي.

وبخصوص ملف دخول الدولة الارنية المئوية الثانية .. قال الفايز: سياسيا .. الدولة الاردنية تدخل المئوية الثانية بكل قوة والاردن ما زال يمتلك موقعه الجيوسياسي ومن يعتقد غير ذلك واهم .

“ولقد واجهتنا خلال الاعوام الماضية العديد من التحديات وقد تخطيناها جميعها، منها انقطاع النفط العراقي الذي كان مصدر طاقة مجانية للأردن، ولاحقاً الربيع العربي وتبعاته وانقطاع الغاز المصري، جميعها ترتب منها أعباء اقتصادية كبيرة على الأردن؛ لكن الملك والذي يعد رأس السلطة التنفيذية استطاع بتوجيهاته مواجهتها وأن يعبر بنا كل التحديات وفق الفايز.

وقال أنه لا يوجد بيت اردني لا يوجد فيه سلاح وكل اردني يتباهى بسلاحه والحل الوحيد ان يرخص هذا السلاح ضمن شروط ومحددات وأن الأردني لم ولن يسحب يوما سلاحه ضد الحكومة الأردنية ، وشدد الفايز على ضرورة تغليظ العقوبات على حمل السلاح غير المرخص.

وردا على سؤال.. *هل أنت مع استمرارقانون الدفاع حالياً ؟ اوضح الفايز : بالنسبة لقانون الدفاع وُجِد لسببٍ معيّن وبعد غياب السبب أنا متأكد أنه سيتم تعليقه.

“أنا مع فتح الاقتصاد بكامل قطاعاته، لكننا نحتاج قبل ذلك أن نتأكد من وعي الناس واتباع الجميع أساليب السلامة العامة. والآن فُتحت الحكومة الكثير من القطاعات الاقتصادية وأنا مع فتحها لأن هذا يؤثر على حياة الناس،ولكني اتفهم حرص الحكومة فعدم الوعي قد يرفع الاصابات وتنشأ بناء على ذلك مشكلة أخرى.