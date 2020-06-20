الفايز: الأفعال أهم من الأقوال.. وصفقة القرن صناعة إسرائيلية

عمان- الغد- أكد فيصل الفايز أن الأفعال أهم من الأقوال وأن صفقة القرن هي صناعة إسرائيلية بحته تمت بمبايعة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وصهره كوشنر، وأن جلالة الملك لن يقبل فتح أي تفاوض مباشر أو و لقاء معهم دون ضمان مصير الشعب الفلسطيني أولا .

و تحدث فيصل الفايز مساء اليوم في برنامج حديث الأردن على قناة شبابكم التفاعلية والذي تعده وتقدمه الزميلة نور الدويري أن التبعات السياسية والاقتصادية ستكون جسيمة والقادم سيكون أصعب، لكن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسعى لوضع خارطة طريق لمواجهة هذه العواقب .

وطرح الفايز محاور ثلاثية لدعم موقف جلالة الملك وهي تقوية الجبهة الداخلية والمحافظة على الوحدة والهوية الأردنية الجامعة وتقوية الإسناد العربي فالأردن لا يستطيع ولا يجب أن يحمل هذا العبء وحده ووضع خطة للمواجهة العواقب السياسية والإقتصادية أمر حتمي.

وشدد الفايز على علاقة الهاشميين بفلسطين فالحسين بن علي دُفن بالقدس والملك عبدالله المؤسس استشهد بالقدس وحارب جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه كما يحارب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لأجل القضية الفلسطينة .

وفي سؤال وجهته له الزميلة نور الدويري عن التأييد أو الدعوة لوجود حوار وطني مفتوح برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتأطير المواقف والاراء الوطنية ووضع حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية، قال الفايز انه مع الحوار الوطني ووجه دعوة لحكومة الدكتور عمر الرزاز لتنظيم مثل هذه الحوارات شريطة ان لا تكون تنظيرية وخطابات رننه بل ان تكون خطابات ذات جدوى وطرح حلول منطقية قابلة للنقاش والتطبيق .

وفي حديثه عن سؤال كيفية إعداد توليفة عربية لتقف إلى جانب الأردن وفلسطين وتحقيق إسناد عربي قوي دعا الفايز إلى ضرورة وجود مؤتمر عربي غير تقليدي لتلبية مطالب الفلسطينيين وحماية الأردن والقضية الفلسطينية كما دعا لوجود مستثمرين ورجال اعمال للتشبيك معهم لعقد تلاحم سياسي اقتصادي لبناء المنطقة مثل تفعيل التجارة البينية .

وفي ملف التوطين والوطن البديل اكد الفايز على الخطوان الثلاث التي يجبىان يتخذها الأردن مؤكدا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني الداخلي.

وتحدث عن عقلية القلعة التي تنتهجها اسرائيل انها غير مجدية .

وعول الفايز على العلاقات الامريكية خاصة موقف الكونغرس والمرشح الامريكي بايدن، وفي الحديث عن اي القنوات أفضل للأردن الإستفادة من وجودها بالمنطقة وهما ايران وتركيا عزز الفايز علاقات الأردن المتوازنة مع كافة الأطراف وأستبعد فتح علاقات مع ايران ورحب بالعلاقات التركية.

وفي ملف الإقتصاد دعا الفايز الى الإهتمام بالقطاع الزراعي والإهتمام بالاعلاف والصناعات الغذائية وفتح مصفاة في معان والتفكير جديا في مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

هذا واكد الفايز ان على الحكومة إيجاد طرق غير تقليدية لمخاطبة الشباب وبث روح الولاء للعرش وتثبيت الهوية الوطنية من خلال استغلال قنوات التواصل الاجتماعي وان على وزارة الشباب ايجاد توليفة واضحة لإعادة وترسيخ الهوية الوطنية .