الفايز: الانتهاء من مشروع تلفريك عجلون منتصف العام القادم

عامر خطاطبة

عجلون- أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن مشروع التلفريك في عجلون سيكون إضافة نوعية للمنتج السياحي في المحافظة، والاستمتاع بجماليات الطبيعة، معربا عن أمله أن يتم الانتهاء من المشروع مع منتصف العام القادم .

جاء ذلك خلال زيارة للوزير الفايز اليوم للمحافظة بحضور محافظ عجلون سلمان النجادا والنائب الدكتور بلال المومني ومدير السياحة محمد الديك وفاعليات سياحية، حيث افتتح مركز الزوار بحلته الجديدة بعد التحديث له ولمبنى مديرية السياحة، وشملت مرافق المبنى وإعادة تأهيل أكشاك بيع التحف الموجودة في مبنى مديرية السياحة وتأهيل كافة المكاتب والوحدات الصحية ليكون المركز جاهزا لاستقبال زوار المحافظة وقلعة عجلون، حيث بلغت كلفته الإجمالية 70 ألف دينار.

وتفقد الفايز خلال الزيارة سير العمل محطة الوصول بمشروع التلفريك ونسب الإنجاز من خلال شرح قدمة منفذ المشروع الذي أحيل عليه العطاء .

كما افتتح الفايز في منطقة عبين فندقا لمستثمر عربي ويتكون من 12 جناحا فندقيا وقاعات للاجتماعات والمحاضرات، حيث استمع مت المستثمر بحضور المحافظ النجادا والنائب الدكتور بلال المومني، إلى شرح

عن مراحل التطوير للمشروع ضمن المرحلة الثانية وتشمل إضافة طابق ثالث بسعة 20 غرفة فندقية والمرحلة الثالثة الطابق الرابع وتشمل إضافة 18 شقة فندقية خلال هذا العام.

وأعرب الفايز خلال جولة له والحضور في أركان واجنحة الفندق عن اعتزازه بهذا الاستثمار في القطاع السياحي .

وكان لنائب الدكتور بلال المومني قدم عرضا للوزير عن أهم معيقات القطاع السياحي في المحافظة، مؤكدا على ضرورة استثمار الميزات النسبية والطبيعية والتاريخية والتراثية الموجودة لاقامة مشاريع كبرى تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتحد من الفقر والبطالة.

وطالب بسرعة العمل على تأهيل واستثمار منطقة المقاطع الاثرية ذات القيمة التاريخية لاضافة منتج سياحي جديد يخدم المحافظة .