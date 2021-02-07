الفايز: التنمية السياسية ركيزة مهمة لمستقبل الأردن



محمد الكيالي

عمان- قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية الثانية، إن دل على شيء فإنه يدل على منعتها وقوتها.

وأضاف الفايز، في ندوة نظمها المنتدى الإعلامي الذي يقام بالتعاون بين مركز حماية وحرية الصحفيين وشركة زين، أمس، أن تحديات جسيمة أحاطت بالمملكة منذ عهد الإمارة واستطاع الأردنيون من تجاوزها بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأوضح أن رؤية جلالة الملك لمستقبل الأردن، برزها في الأوراق النقاشية، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدث فيها عن تطوير النظام الديمقراطي للوصول إلى الدولة المدنية ودولة القانون.

وبين الفايز، أن جلالة الملك تحدث في أوراقه النقاشية حول آلية الوصول إلى أحزاب وطنية قادرة على التعبير عن المجتمعات المحلية وهموم المواطنين، إضافة إلى الوصول إلى المحكومات البرلمانية وتقوية مؤسسات المجتمع المدني وحماية منظومة العدالة والنزاهة وتطوير عمل الجهاز الحكومي وسياجة القانون وتعزيز الحريات وتطوير القضاء مع محاربة الواسطة والمحسوبية واعتماد الكفاءة وتطوير التعليم والمناهج الدراسية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك خارطة طريق تترجم الرؤى الملكية التي جاءت في الأوراق النقاشية على أرض الواقع، إنطلاقا من واقع الأردنيين، لافتا إلى أن ثقافة الأردنيين هي ثقافة عشائرية على مساحة الوطن وليس بمفهومها الضيق.

ونوه الفايز إلى أن العشيرة هي أهم مكون من مكونات المجتمع، حيث ساهمت في بناء الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، متسائلا “هل ثقافتنا العشائرية تمكننا من دعم الأحزاب السياسية؟”.

وأضاف: “هل هناك تحت قبة البرلمان، أحزاب وطنية سياسية قادرة على التعبير عن المجتمعات المحلية وهموم المواطنين؟”، مبينا أن هناك 50 حزبا في الأردن لا يملكون برامج عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كما ان هذه الأحزاب لا يوجد لديها وجود جماهيري قوي باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي والذي بنى قاعدته الجماهيرية لأسباب تاريخية ودينية.

وأشار الفايز، إلى أنه قانون الانتخاب لا يمكن أن يشكل أحزابا التي عليها أن تنطلق ضمن قواعد محددة، مبينا أن هناك تحفظات كثيرة على قانون الانتخاب ومن المهم العمل على تعديله، ليتناسب مع ثقافة المجتمع.

وشدد على أنه للمطالبة بالإصلاح السياسي أو الاقتصادي، يجب الاهتمام بالإصلاح التربوي أولا، مبينا أن المناهج التربوية الحالية لا تصلح، وبحاجة للتحديث والتطوير مع تحسين أداء المعلم الذي مهمته صناعة الأجيال.

وقال الفايز، إنه يجب زيارة مفاهيم جديدة في عقول الأطفال والتي منها مفاهيم الثقافة الحزبية والابتعاد عن الجهوية والمناطقية واحترام القانون واحترام الرأي والرأي الآخر.

وشدد على أن هناك مشكلة مجتمعية في احترام القوانين، تتجلى في اقتناء الأسلحة وعدم الالتزام بقوانين السير وعدم الالتزام بقوانين البيئة والنظافة العامة والمخدرات والتناحر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير.

وأوضح الفايز، أن تطوير العملية الحزبية، على المدى القصير والمتوسط، يحتاج وفق ما تحدث به جلالة الملك عن 3 أحزاب رئيسية تمثل الوسط واليمين واليسار، بحيث تعمل على وضع برامج يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الناخب لا يلتفت حاليا إلا إلى التمثيل العشائري، مبينا أن نسبة المشاركة في العاصمة عمّان كانت بحدود 10% وهذا يعني أن هناك لامبالاة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية.

وبين أنه من الضروري العمل على تطوير عمل الجهاز الحكومي، وهي إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة موظفي الدولة وأن الترفيع يجب أن يتم وفق الكفاءة وليس الدور، ورفع انتاجية الموظفين والتخلص من الحمولات الزائدة في مؤسسات الدولة مع دمح الوزارات وفق أسس علمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وشدد الفايز، على ضرورة العمل على تنفيذ العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأكد الفايز، أنه من أكثر التحديات التي تواجه المجتمع، هي الاقتصادية منها، والتي كان سببها شح الموارد الطبيعية، إضافة إلى انقطاع النفط العراقي الذي كان مصدر طاقة مجانية للأردن، وانقطاع الغاز المصري والأزمة المالية العللمية العام 2008 والربيع العربي وتبعاته وجائحة كورونا مؤخرا، ما رتب أعباء اقتصادية كبيرة على الأردن.

دعا الفايز للاهتمام بالنمو الاقتصادي إلى جانب التنمية السياسية، عبر التأكيد على المشاريع الاقتصادية التي تخلف قرص عمل وتقلل من نسب البطالة، لافتا إلى أن ضخ نحو 16 مليار دينار في الاقتصاد المحلي سيخلق نقلة نوعية فيه.

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