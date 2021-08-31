الفايز: “الكيان الصهيوني” يدعي أن المغطس غربي النهر لكن الكنائس تعترف بأنه في الأردن

جهاد المنسي

عمان- قال وزير وزير السياحة، نايف الفايز، إن “الكيان الصهيوني” يدعي أن المغطس في الجزء الغربي من النهر لكن الفاتيكان وجميع الكنائس تعترف بأن المغطس في الأردن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة رقم 3 والمتضمن مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021 بالإضافة لملحق جدول الأعمال.

ووافق المجلس على انشاء مؤسسة غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الاراضي المجاورة لموقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاستملاك وفقا للتشريعات المعمول بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي.

ودار جدل نيابي حول إنشاء هيئة مستقلة في مشروع قانون تطوير الباراضي المجاورة للمغطس ووزير العدل يؤكد ان تلك العيئات لا يوجد لها مخصصات في المنوازنة.