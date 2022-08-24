الفايز: النقابات المهنية مطالَبة بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دور النقابات المهنية كبيوت خبرة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يتعرض لها الوطن، داعيًا النقابات المهنية إلى العمل بتشاركية مع مختلف المؤسسات الوطنية لتجاوز هذه التحديات.

وقال الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، نقيب المحامين يحيى أبو عبود، وأعضاء مجلس النقابة، إن النقابات المهنية وعبر تاريخها الطويل، كان لها إسهامات كبيرة في نهضة الدولة الأردنية، وهي مطالبة اليوم في البناء على هذا الدور الوطني، والمساهمة مع مختلف مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن في ظل ما يتعرض له من محاولات هادفة للعبث بنسيجه والاجتماعي وأمنه واستقراره.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالعمل النقابي وخدمة منتسبي النقابات المهنية، وعدم تسييس عملها، مبينًا أن لا أحد يقف أمام النقابات المهنية بأن يكون لها رأي سياسي تجاه مختلف القضايا الوطنية، على أن يكون ذلك الرأي منسجمًا مع مواقف الدولة الأردنية وآخذًا بالاعتبار المصالح الوطنية العليا.

وأشار إلى أن الدولة تمضي قدمًا في إجراء الإصلاحات السياسية، لتأخذ الأحزاب السياسية دورها وحضورها في المجتمع، وصولًا إلى تشكيل حكومات حزبية برامجية.

بدوره، قال أبو عبود إن النقابات المهنية هي مؤسسات وطنية منسجمة مع ثوابت الدولة الأردنية، وهي حريصة على أمن الوطن واستقراره ومصالحه الوطنية العليا، ولها دور منذُ تأسيسها في خدمة الوطن باعتبارها بيوت خبرة، مؤكدًا أنها تضع كافة إمكانياتها المهنية في خدمة الدولة الأردنية وتوجهاتها.

وقال نقيب المحامين إننا في النقابة ندرك حجم التحديات التي تواجه الوطن ونرفض محاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي، ونحن في الأردن جسد واحد وفخورون بقادتنا الهاشمية التي حافظت على أمن الوطن واستقراره في ظل الأزمات والصراعات السياسية في الإقليم.

وأكد أعضاء مجلس النقابة أنهم يقدمون خبراتهم وإمكانياتهم في خدمة العمل التشريعي والقانوني لمجلس الأعيان ومختلف مؤسسات الوطن، مشيرين إلى أن النقابة ستعمل على وضع نظام بالتشاركية مع الحكومة، لتقديم المساعدة القانونية للمحتاجين وغير المقتدرين.

ودعوا إلى إشراكهم في مناقشات القوانين أثناء بحثها من قبل لجان مجلسي الأعيان والنواب، لتجاوز أي ثغرات عند تطبيق القوانين لاحقًا.