الفايز: الهجمات البربرية وإرهاب الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال

دان رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، العدوان الاسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء ، واسفر عن استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم اصابات حرجة وخطيرة.

وفي بيان اصدره اليوم قال الفايز ، ان هذه الهجمات البربرية والوحشية ، والارهاب الذي تمارسة قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، لن تثنية عن مواصلة النضال من اجل التحرر والاستقلال ، بل ستزيده قوة وصلابة في مواجهة الاجرام الاسرائيلي ، حتى يتمكن من انتزاع كافة حقوقه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

واضاف ” ان مجلس الاعيان يحيي نضال شعبنا الفلسطيني ، الذي لن يتوانى يوما عن تقديم قوافل الشهداء ، وفي دفاعه وتصديه بصدره العاري عن ارضه وثوابته الوطنية ، حتى تحقيق الاستقلال ، وفي الدفاع عن قدسنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية ، ومنع قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين من تدنيسها .

واكد رئيس مجلس الاعيان في بيانه ، ان سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الهمجية والعنصرية الاسرائيلية ، والتدمير والقتل الممنهج الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا ، وقتل الابراء والنساء في فلسطين ، هو وصمة عار في جبين الانسانية ، وجرائم حرب يجب عدم السكوت عنها .

وقال ان مجلس الاعيان يؤكد دعمه المطلق ، لكافة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ، كما يؤكد على ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا ودوليا فاعلا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الاصعدة ، نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، وفي دفاع جلالته عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ومنع تهويدها .

واضاف ” ان حق شعبنا في فلسطين حق مقدس ، ولا تنازل عنه مهما طال الزمن ، ومهما استمرت الاعمال البربرية والهمجية الاسرائيلية ومجازرها الوحشية ” .