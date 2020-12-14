الفايز: خطة عمل تستهدف ذوي الاعاقة وكبار السن لتسهيل وصولهم للمواقع السياحية

عمان- قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن الوزارة تعمل على تسخير إمكانياتها لتطوير السياحة الميسرة، وتوفير بنية تحتية تسهل عملية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الى جميع المنشآت والمواقع السياحية والأثرية.

وأوضح الفايز خلال ترؤسه أمس الاحد إجتماع لجنة تطوير السياحة الميسرة المشكلة من الوزارة والمجلس الاعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا، أنه بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها ومخرجاتها، سيجري العمل على هذه المخرجات وتنفيذ ما هو قابل للتطبيق على أرض الواقع وضمن الإمكانيات المتوفرة. ووجه الفايز اللجنة، بالاسراع بوضع خطة تنفيذية تبين محاور العمل والجدول الزمني للتنفيذ والكلفة التقديرية لبنود الخطة، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبتشاركية حقيقية بين الجهات المعنية كافة، مؤكدا أهمية اللجنة ودورها الكبير في إيجاد حلول للتحديات والمعيقات التي ستواجه تنفيذ خطة التطوير.

واكد اهمية تطوير البنية التحتية للمواقع والمنشآت السياحية وتهيئتها لإستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، بالاضافة الى تدريب الكوادر العاملة بالقطاع على خدمتهم، وشمول ذوي الاعاقة في خطة تدريب القطاع السياحي بحيث تضمن تمكينهم بالعمل بالمهن السياحية المختلفة، ونشر التوعية اللازمة لمزودي الخدمات بشكل خاص بالية وطرق التعامل مع هذه الفئة.

وقال إن الوزارة تسعى من باب مسؤوليتها المجتمعية الى توفير تجربة سياحية متكاملة لابناء الوطن من الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، والعمل على تهيئة المواقع والمنشآت السياحية لاستقبالهم وخدمتهم، والسعي ايضا الى تشجيع سياح هذه الفئة للقدوم الى المملكة من أنحاء العالم كافة مبيناً الاهمية الاقتصادية لهذه الشريحة من القطاع السياحي.

من جهته قال امين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة، إن من حق الاشخاص ذوي الاعاقة التمتع بالسياحة والثقافة، وعلى الجميع تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لهم وتمكينهم من هذا الحق، مشيرا الى أن السياحة الميسرة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة تدر مبالغ كبيرة على اقتصادات بعض الدول، ولها فائدة استثمارية عالية.

وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة شرحبيل ماضي، ومدير السياحة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي صبري الفضول، ومستشار الوزير هشام العبادي، ومساعد الامين العام للشؤون الفنية المهندس ايمن ابو خروب.- (بترا)