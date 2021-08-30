الفايز: سنعمل على إطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن

عمّان – الغد – قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن توجه الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي (2021-2023) لدعم القطاع السياحي، جاء لأهمية القطاع الذي يعتبر رافدا اساسيا للإقتصاد الوطني، ومساهما كبيرا في تشغيل الايدي العاملة ودعم وتنمية المجتمعات المحلية.

وأكد أن أولويات عمل الحكومة بالعامين المقبلين والتي جاءت متواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام (2021-2025)، ترتكز على استرجاع أعداد السياح بمستويات مماثلة لعام 2019، وزيادة عدد السياح الوافدين على أساس سنوي من خلال تخفيف القيود والموازنة مع متطلبات الصحة العامة، لافتا الى أن جائحة كورونا أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير، إذ يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً وآخرها تعافياً.

وبين الفايز أن دعم القطاع يأتي من خلال الإستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، ومراجعة التشريعات بهدف تعزيز تنافسية القطاع، وتسهيل قدوم السياح، وإطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن، بالاضافة الى تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية (السياحة الدينية، السياحة العلاجية، المغامرات، المؤتمرات)، وإطلاق التأشيرات الالكترونية وحملات الترويج للسياحة الأردنية في الأسواق المستهدفة.

وأوضح الفايز أن الوزارة عملت خلال الجائحة وللتخفيف عن القطاع السياحي، على انشاء حساب المخاطر السياحية لمواجهة التحديات التي قد يتعرض لها القطاع مستقبلا، بالاضافة الى تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي والدعم اللازم لمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية وضمان استمرارية التشغيل.