الفايز: عودة الأمن والاستقرار لسوريا مصلحة أردنية

عمان– اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان للاردن مصلحة في عودة الامن والاستقرار لسوريا ، فهي جارة شقيقة عزيزة وتربطنا بها علاقات تاريخية وعميقة ، ولنا مصالح كبيرة ومتعددة معها .

وقال خلال استقباله اليوم في مكتبه بدار مجلس الاعيان القائم باعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش ، ان موقف الاردن تجاه الازمة السورية ، موقف واضحة وثابتة ، فالاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله ومنذ اندلاع الازمة السورية ، اكد على ضرورة ايجاد حلا سياسيا للازمة ، يحفظ وحدة سوريا وشعبها ، وينهي معاناة اللاجئين السوريين ويمكنهم من العودة الى وطنهم .

واشار الفايز الى اهمية تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ، بما يحقق المصالح المشتركة ، مبينا ان الاردن كان الاكثر تاثرا بالازمة السورية ، فهو اليوم يستقبل على ارضه مليون و300 الف لاجئ سوري يقدم لهم كل الرعاية والاهتمام ويتيح لهم فرص العمل .

من جهته ثمن علوش المواقف الأردنية تجاه سوريا، مؤكداً ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ، في مختلف المجالات ، وتسهيل حركة التبادل التجاري بينهما عبر المعابر الحدودية .