الفايز: عودة المغتربين عززت السياحة الداخلية واعتمدنا لقاحات 21 دولة لزيادة حركة السياحة

عمان- الغد- قال وزير السياحة والاثار نايف الفايز في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، ان وزارته ستعيد النظر في الكلف التشغيلية للمنشآت في القطاع السياحي.

ونوه الفايز خلال المنتدى الإعلامي الذي عقد تحت عنوان “السياحة في الأردن بعد جائحة كورونا ..الفرص والتحديات” الى تشجيع الاستثمار في مناطق الشمال لنظرا لوجود مناطق سياحية و اثرية تستحق تشجيع الاستثمار فيها.

واكد الفايز إن 90 % نسبة متلقي لقاح كورونا في القطاع السياح وهي نسبة مرتفعة، لافتا الى عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح نحو 2.5 مليون وهي ارقام مطمئنة ومتقدمة.

واشار الى ان القطاعات بكافة انواعها ستستقبل زبائنها حتى الساعة الـ 12 منتصف الليل ويسمح التنقل للأفراد لغاية الساعة 1 فجرا وجاء هذا الانفتاح ضمن خطة الحكومة المتبعة بالفتح التدريجي نظرا لتراجع اعداد الاصابات والالتزام بتطبيق قواعد السلامة العامة.

واضاف أن عودة المغتربين عززت حركة السياحة الداخلية، وأن السياحة العربية خلال الشهر الجاري ملحوظة.

وأكد أن 21 دولة أجنبية اعتمدت شهادات التطعيم الصادرة عنها، وحسب الإجراءات المتبعة لزيادة أعداد السياح.

وأشار الفايز إلى أن كل المواقع السياحية في الأردن جاهزة لاستقبال السياح، وأن العمل جار على تحسين الخدمات فيها، مثل المرافق الصحية والبنية التحتية في تلك المواقع.

وبين الفايز أن القطاع السياحي منذ عام 2010 والاستثمار في القطاع لم يتوقف حتى اليوم رغم التحديات والمشاكل التي واجهت القطاع واثرت على الكثير من المنشئات السياحية.

وافاد بأهمية استقطاب السياحة الوافدة الاجنبية وأثرها على الاقتصاد الوطني مذكرا بالجهود والتوجيهات الملكية لترويج الى الأردن على انها من الدول الخضراء والآمنة والعمل على زيارتها من خلال السفراء في تلك الدول والسفارات الموجودة بالمملكة لافتا الى ان حصة القطاع السياحي تشكل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الاجمالي.

وعن مستوى الاجراءات المتبعة في التعامل مع جائحة كورونا أكد الفايز انها من أفضل الاجراءات على المستوى العالمي، وهذه شهادة من كثير من الدول، رغم بعض السلبيات والملاحظات الا ان القطاع الطبي صرح يفتخر به واستطاع ان يحافظ على المنظومة الصحية والسيطرة على الجائحة والتي اصبحت ضمن مستويات متدنية.

وبين الفايز انجاز الحكومة ودعم القطاعات المتضررة بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص من خلال برنامج استدامة الذي مدد حتى نهاية العام مشيرا الى ان دعم الحكومة ليس كافيا لكنها قامت بدورا كبيرا في دعم القطاعات ضمن امكانياتها، مبينا ان الحكومة قامت بتأجيل القروض وهي داعمة للقطاع ضمن قدرتها وامكانياتها.

وحول السياحة العلاجية أشاد الفايز بالقطاع الصحي والمستشفيات الأردنية تضم أمهر الكفاءات والكوادر الطبية وتحظى بسمعه واسعة من مختلف دول العالم، مؤكدا على ان المملكة من الدول المميزة في هذا النوع من السياحة التي يأتيها روادها من العالم كافة حيث تم إطلاق حملات لترويج السياحة العلاجية خاصة في دول الخليج وباقي البلدان العربية.