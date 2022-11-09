الفايز وعربيات يروجان الأردن سياحيا في لندن

على هامش انعقاد معرض wtm لندن 2022 أقامت هيئة تنشيط السياحة من خلال رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وزير السياحة والآثار نايف الفايز ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات مؤتمرا صحافيا لوسائل الإعلام الأجنبية المشاركة في المعرض.

وتحدث الفايز خلال المؤتمر في نقاط عديدة جاذبة تهم الشأن السياحي للمملكة أمام وسائل الإعلام الأجنبية أهمها مكانة الأردن من حيث الاستقرار بعد كوفيد وتعافي أرقام السياحة اضافة إلى تحسن ايرادات الدخل السياحي منذ بداية العام .

وقدم الفايز شرحا عن مساهمة الطيران منخفض التكاليف في انتعاش الحركة السياحية للمملكة مبينا سبل جذب ودعم شركات الطيران المنخفض التكاليف لزيادة سعة الطيران إلى المملكة من خلال (RyanAir و EasyJet و Wizz Air و Transavia) وما حققه من انعكاس في النتائج إلايجابية على قطاع السياحة ويظهر هذا النوع من الطيران أهمية من حيث زيادة عدد السياح ، حيث تنقل شركات الطيران السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية والشرق أوسطية إلى المملكة.

وتحدث الفايز أيضا عن فرص الاستثمار في صناعة السياحة والفنادق تحديدا في جنوب الأردن .

وأشار الفايز في حديثه لوسائل الاعلام إلى تركيز الحكومة الأردنية على دعم قطاع السياحة مشيرا إلى توقعاته في زيادة الاستثمارات بقوله ( المنطقة تتطور ).

مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبد الرزاق عربيات رحب بمندوبي وسائل الإعلام الأجنبية ودورهم كشريك مهم لإيصال نتائج ايجابية عما تعيشه المملكة كونها نقطة جذب سياحي لما تتمتع به من عناصر فريدة وجاذبة للسياح .

وقال عربيات في بداية كلمته أن هدفنا كمعنيين عن القطاع السياحي هو في استرداد أرقام الزوار تقريبًا إلى أرقام ما قبل الوباء (2019)

متحدثا عن ارقام الزائرين إلى الأردن بشكل عام في منطقة الخليج في عام 2022 أعلى مما كانت عليه في عام 2019 (كانون الثاني / يناير – أيلول / سبتمبر).

وبين عربيات أن 4500 زائر يوميًا في البتراء و 2518 زائرًا يوميًا في جرش – وهي أعلى نسبة منذ وباء كوفيد وهو مؤشر إيجابي للتعافي الكبير .

وأشار عربيات الى الحملات التسويقية التي تقوم عليها الهيئة بشكل كبير في الدول ألاوروبية والخليجية.

وأعلن عربيات أن Wizz Air أعلنت عن اطلاق رحلة مباشرة من London Luton إلى عمان (3 رحلات أسبوعية) – خطوط طيران أخرى منخفضة التكلفة إلى الأردن: RyanAir و EasyJet و Transaviaإضافة إلى إطلاق الخطوط الجوية المتحدة مباشرة من العاصمة إلى عمان

وتحدث عربيات عن إطلاق دليل جوردان باس – الدليل السياحي للوسائط المتعددة إضافة إلى حملات Expedia و Skyscanner – المستمرة للترويج للأردن كوجهة لكأس العالم في قطرو حملة تريب أدفيزور العالمية و الترويج للأردن على ميتا.

وأكد عربيات أن هنالك برنامج الحوافز لمنظمي الرحلات السياحية الدوليةاصافة الى الاستمرار في دعم حوافز الطيران العارض.