الفايز يؤكد أهمية مواجهة حملات التشكيك

عمان- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية التصدي للظواهر الخطرة التي تستهدف الوطن، وأهمها مواجهة حملات التشكيك والإساءة للأردن وقيادته، ومحاولات تقزيم الانجازات الوطنية.

وقال خلال لقائه امس، وفدا من هيئة “ابشر سيدنا” إن” الحديث عن قضايا الفساد وتوجيه الاتهامات بلا أدلة، يسيء للوطن ويعمق ازمة الثقة”، مبينا انه سبق وان اقترح تشكيل هيئة تضم شخصيات من المعارضة والنقابيين والحزبيين والقضاة، تدرس قضايا الفساد التي يجري الحديث عنها، واتخاذ القرار المناسب حيالها.

واوضح أن تجسير فجوة الثقة، يتطلب تعزيز آليات التواصل غير التقليدية خصوصا مع الشباب، داعيا لمواجهة الإساءات عبر المنصات الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الوطن وقيادته وتقزم الانجازات الوطنية، تحت ظل قيادة هاشمية التي تشكل صمام الامان لنا جميعا.

وأشار إلى أن الاردن، استطاع تجاوز العديد من التحديات عبر تاريخية، بفضل حنكة قيادته الهاشمية وبعزيمة واخلاص الأردنيين ومنعة اجهزته الامنية وقواته المسلحة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة وائل عجيلات إن المبادرة تسعى للمساهمة ببناء الوطن ومؤسساته، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتجسيد قيم المواطنة الصالحة.-(بترا)