الفايز يؤكد ضرورة النظر للمصلحة العامة والابتعاد عن الشعبوية

عمان – قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، أن جلالة الملك، يريد من أعضاء مجلس الامة ان يكونوا على مستوى الوطن وقدوة في احترام القانون، والنظر للمصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن المصالح الشخصية، والشعبوية والتركيز على النقد البناء وليس الثرثرة.

ودعا في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، الى الصراحة والشفافية من قبل مؤسسات الدولة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإعادة كسب ثقة المواطن، ومنع الشائعات من خلال المكاشفة والتواصل بين المسؤول والمواطن وتحسين الخدمات والوضع المعيشي، اذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. ولفت الى حديث جلالة الملك حول ضرورة التركيز على صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والزراعة،موضحا أنه لدينا مناطق قابلة للتطوير الزراعي، مثل وادي عربة وبعض مناطق البادية ومنطقة الديسة في الجنوب يمكن استغلالها لتغطية الحاجة المحلية والتصدير.

كما عرض للتحديات التي واجهت الاردن منذ تأسيسه على المستويين السياسي والاقتصادي، واستطاع الأردن بقيادة الهاشميين واخلاص شعبه من اجتيازها، مؤكدا ان الاردن دولة عميقة وقادرة على مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات، والخروج منها بشكل أكثر قوة وصلابة. –(بترا)