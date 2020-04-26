الفايز يؤكد للسعايدة وجود اتصالات على مستويات لدعم الصحف الورقية

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية وضرورة دعم الصحف الورقية لتجاوز أزماتها الراهنة، ولضمان استمرار دورها الوطني في الدفاع عن الدولة الأردنية وثوابتها وحمل رسالة الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

وقال الفايز إن اتصالات سيجريها مع مستويات عدة داخل الدولة لبلورة طريقة تدعم الصحف وتديم عملها وتحافظ على الأمن الوظيفي والمعيشي للعاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن بعض هذه الاتصالات تم بالفعل.

ووضع الزميل السعايدة، رئيس مجلس الأعيان، بحالة الصحف الورقية، وأنها أمام تحديات كبيرة وتحتاج إلى تدخل مختلف الأطراف في الدولة لدعمها، كي تنهض وتزداد قوة وتتمكن من الدفاع عن الوطن عند الصعاب والتحديات.

وقال السعايدة إن أحد أهم مقومات قوة الدولة يكمن في قوة إعلامها، لافتا إلى أن الصحافة الورقية هي أم الصحافة في الأردن، ولعبت دورا كبيرا في قضايا وطنية مفصلية، وكانت وما زالت في الصف الأول مع الوطن في مواجهة جميع التحديات.

ولفت السعايدة إلى أن الصحافة الورقية كانت تدر أرباحا كبيرة، استفادت منها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى إمكانية تأسيس صندوق تحت أسم “صندوق دعم الصحافة الوطنية” تخصص له أموال من الموازنة العام ويعمل ضمن شروط ومعايير تمكن الصحافة الاستمرار بعملها وتطوير قدراتها ومحتواها ونشاطها الرقمي.