الفايز يبحث مع نظيره السعودي تعزيز العلاقات الثنائية في السياحة

التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في الجناح الأردني المشارك بمعرض سوق السفر العالمي في لندن اليوم الاثنين، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، ومستشار الوزير هشام العبادي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي، والتعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية.

وأكد الطرفان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الأردنية والسعودية في مختلف المجالات.