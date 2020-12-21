الفايز يترأس اجتماع المكتب الدائم لمجلس الأعيان

عمان –الغد – عقد المكتب الدائم لمجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وبحضور رؤساء اللجان الدائمة في المجلس ، تم خلاله بحث اليات العمل في المجلس للمرحلة المقبلة ، بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية التي اشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش السامي ، التي افتتح جلالته بها اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة.

وفي تصريحات صحفية لرئيس مجلس الاعيان عقب الاجتماع قال ، انه تم الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة حول رؤية مجلس الاعيان تعمل على تنفيذها لجان المجلس الدائمة وبإشراف مباشر من المكتب الدائم للمجلس ، حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ليصار الى رفعها بشكل توصيات الى الحكومة في اطار التشاركية التي اشار اليها جلالة الملك في خطبة العرش السامي من اجل العمل معا بروح الفريق الواحد لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها ، ولمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن .

واكد الفايز ان مجلس الاعيان سيعمل بكلا طاقاته وبمسؤولية عالية لجهة القيام بواجباته الدستورية وبما يخدم الوطن ليكون عند حسن ظن جلالة الملك عبد الله الثاني ، مشيرا ان المجلس سيقدم رؤى ومقترحات حول القضايا المختلفة وابرزها جائحة كورونا والية التعامل معها، وكذلك معالجة مشكلتي الفقر والبطالة التي تعمقت في ظل الجائحة، اضافة الى القضايا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات .

وحث رئيس مجلس الاعيان خلال اللقاء رؤساء اللجان في المجلس ومن خلال لجانه على اهمية الانخراط والتواصل الدائم مع ابناء المجتمع وتفعيل الزيارات الميداينة لمختلف المناطق بغية الوقوف على ابرز القضايا التي يعاني منها المواطنين والعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية .

وقال انه تم مناقشة ورقة عمل قدمها النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر عرض فيها افكار وتصورات اولية حول مخلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية والمالية العامة وعلاقات السلطات الدستورية ببعضها البعض ، اضافة الى القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين مبينا فيها اهمية الانتقال من طرح المشكلات والتحديات الى مرحلة ايجاد الحلول لها ، بهدف الخروج ببرنامج عمل قوي لمجلس الاعيان للمرحلة المقبلة يستجيب لمتطلبات المرحلة ويشكل اضافة نوعية للجهود الوطنية ويلبي طموحات وتوجيهات جلالة الملك .

وبين الفايز انه تم الطلب من لجان المجلس مناقشة ودراسة ورقة العمل هذه ليصار بعد ذلك الى وضع الاستراتيجية التي سيعمل عليها المجلس في مختلف المجالات .