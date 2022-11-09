الفايز يتسلم التقرير السنوي للنزاهة ومكافحة الفساد

تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم في مكتبه بدار مجلس الأعيان، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021.

وأكد الفايز خلال تسلمه التقرير من رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، أهمية التركيز على حماية الشهود لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد.

ودعا رئيس مجلس الأعيان، بحضور عدد من أعضاء الهيئة، إلى ضرورة الاستمرار ببذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

بدوره، عرض حجازي أبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والتي تضمنت المبالغ التي تم استردادها من الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى إطلاق الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني، الذي يقيس مدى امتثال مختلف المؤسسات الوطنية، لمعايير النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى برنامجي الدبلوم العالي والماجستير في “الحوكمة ومكافحة الفساد”، اللذين أطلقتهما الهيئة بالتعاون مع الجامعة الأردنية.