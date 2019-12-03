الفايز يتسلم تقرير “المحاسبة 2018”

عمان- تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز؛ تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، خلال استقباله أمس، بمكتبه في دار المجلس، رئيس الديوان عاصم حداد.

وأشاد الفايز بجهود الديوان في اعداد التقرير، والرقابة على المؤسسات الحكومية ودوائرها، وعلى دوره بالحفاظ على المال العام.

وثمن الفايز اتباع ديوان المحاسبة افضل الممارسات الرقابية، والتي تتفق مع المعايير الدولية، للحفاظ على المال العام وتصويب الاختلالات بالمؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته، مؤكدا أهمية التعاون بين مجلس الاعيان والديوان.

بدوره؛ أكد حداد أن الديوان حريص على اطلاع مجلس الاعيان، حول طبيعة عمل الديوان ومختلف المخالفات والتجاوزات التي يرصدها في المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وأعرب عن تقديره لرئيس واعضاء المجلس على دعمهم الموصول للديوان، وعامليه، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة، بما يخدم المصالح الوطنية.-(بترا)